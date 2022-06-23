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Esra Dermancıoğlu'ndan olay sözler: "Bu sefillik! Erkek arkadaşı bir tek şunun için istiyorum..."

23.06.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası, Fatmagül'ün Suçu Ne, Bir Zamanlar Çukurova gibi pek çok dizide rol alan ve son olarak Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide rolü ile izleyenlerden tam not alan Esra Dermancıoğlu bir süredir Fransa'da tatilde. Esra Dermancıoğlu, burada yaptığı paylaşımlarla da olay olmaya devam ediyor. Tren istasyonunda paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, yaşadığı duruma dikkat çekerek erkek arkadaş istediğini ifade etti. Ünlü oyuncunun sözleri takipçilerini gülümsetti.

Esra Dermancıoğlu'ndan olay sözler: "Bu sefillik! Erkek arkadaşı bir tek şunun için istiyorum..."

Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Avrupa Yakası, Fatmagül'ün Suçu Ne, Bir Zamanlar Çukurova ve Kaderimin Oyunu gibi yer aldığı birçok projeyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Fransa'da yaptığı bir paylaşımda dijital platformlara çekilen projelerde hep aynı isimlerle çalışılmasını ve kaliteli işler üretilmemesini eleştirmişti.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabında yaptığı yeni paylaşım olay oldu.

Esra Dermancıoğlu

ESRA DERMANCIOĞLU NEDEN ERKEK ARKADAŞ İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Fransa'da bir tren istasyonunda çektiği görüntüyü Instagram hesabının story kısmında paylaşan Dermancıoğlu "Galiba erkek arkadaşı bir tek şunun için istiyorum. Tren istasyonuna geldim. Buradan başka bir yere gideceğim şimdi." dedi.

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Bavullarını ve çantalarını gösteren ünlü oyuncu "Yani şu sefillik! Onlarda bana yardım etse, bana 'Ben beklerim bavulların önünde sen sigara iç' dese. Böyle küçük detaylar önemli ya! Ama yani bu yolculukta. Tam trene binerken. Ondan sonra trende olmayabilir." diyerek takipçilerini gülümsetti.

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Esra Dermancıoğlu'ndan olay sözler:

ESRA DERMANCIOĞLU'NDAN 'İDEAL SEVGİLİ' AÇIKLAMASI

Neden sevgili istediğine dair sözlerini sürdüren Esra Dermancıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"O trende olmasın. Ama bir de vardığım istasyonda beni karşılasın. Benim için ideal sevgili bu. Ben kendim her şeyi yaparım hiç önemi yok. Beni en mahveden şey bavul taşımak. Bir de mesela trene biniyorsan hangi perondan kalkıyor, o. Sinirim çok bozuldu."

Esra Dermancıoğlu'ndan olay sözler:

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Esra Dermancıoğlu
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