Esra Dermancıoğlu'ndan olay sözler: "Bu sefillik! Erkek arkadaşı bir tek şunun için istiyorum..."

Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Avrupa Yakası, Fatmagül'ün Suçu Ne, Bir Zamanlar Çukurova ve Kaderimin Oyunu gibi yer aldığı birçok projeyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Fransa'da yaptığı bir paylaşımda dijital platformlara çekilen projelerde hep aynı isimlerle çalışılmasını ve kaliteli işler üretilmemesini eleştirmişti.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabında yaptığı yeni paylaşım olay oldu.

ESRA DERMANCIOĞLU NEDEN ERKEK ARKADAŞ İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Fransa'da bir tren istasyonunda çektiği görüntüyü Instagram hesabının story kısmında paylaşan Dermancıoğlu "Galiba erkek arkadaşı bir tek şunun için istiyorum. Tren istasyonuna geldim. Buradan başka bir yere gideceğim şimdi." dedi.

Bavullarını ve çantalarını gösteren ünlü oyuncu "Yani şu sefillik! Onlarda bana yardım etse, bana 'Ben beklerim bavulların önünde sen sigara iç' dese. Böyle küçük detaylar önemli ya! Ama yani bu yolculukta. Tam trene binerken. Ondan sonra trende olmayabilir." diyerek takipçilerini gülümsetti.

ESRA DERMANCIOĞLU'NDAN 'İDEAL SEVGİLİ' AÇIKLAMASI

Neden sevgili istediğine dair sözlerini sürdüren Esra Dermancıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"O trende olmasın. Ama bir de vardığım istasyonda beni karşılasın. Benim için ideal sevgili bu. Ben kendim her şeyi yaparım hiç önemi yok. Beni en mahveden şey bavul taşımak. Bir de mesela trene biniyorsan hangi perondan kalkıyor, o. Sinirim çok bozuldu."



