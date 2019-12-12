Esra Erol, Çemberimde Gül Oya dizisinde figüranlık yapmış

2004-2005 yılları arasında yayınlanan 'Çemberimde Gül Oya' dizisinin 28'inci bölümünde figüran olarak yer alan Esra Erol'un görüntüsü ortaya çıktı. Erol, muhabir ordusunun arasında kahverengi saçları ve hafif makyajıyla dikkat çekiyor.

37 yaşındaki sunucunun dizideki tek repliği ise "Tutuklanmak için buraya getirildiğiniz fakat kefaletle serbest bırakıldığınız söyleniyor" şeklinde olmuş.

Erol şu sıralara televizyon dünyasının en ünlü sunucularından biri...

Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile evlendi. Çiftin, Ömer Erol ve İdris Ali adında iki çocuğu bulunuyor.

