Esra Erol'da akılalmaz olay! Kendisini yanına yakıştırmayan eşine öyle şeyler söyledi ki: "Karım Tom ve Jerry izliyor!"

Esra Erol, Hüseyin - Şeyda çiftini ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta eşinin kendisinden boşanmak istediğini belirtip ondan ve çocuklarından ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Hüseyin Bey, yine herkesi şaşırtan ifadelerde bulundu.

Esra Erol sürekli tartışan Hüseyin - Şeyda çiftini tekrar yüz yüze getirdi. İkisinin de tekrar sakinleştiğini fark eden Esra Erol, "Cuma günü yayından sonra görüştünüz mü? Kaç ay sonra bir masada karşılıklı konuşur hale geldiniz?" diye sordu.

"KAYNANAMLA KAYINÇOM KONUŞMAMA FIRSAT VERMEDİ"

Şeyda Hanım, "Hüseyin en son yüz yüze konuşmuştuğumuzdan daha sakindi. Daha önce konuştuğumuzda ben yine sakindim. Her zaman ki gibi agresif olan oydu" dedi. Hüseyin bey ise "Görüşme burada iyi geçti ama orası için yalan söylüyor. Kaynanam ile kayınçom konuşmama fırsat bile vermediler zaten. Bir başladılar makineli tüfek gibi saymaya başladılar. Kalkıp gidiyordum. Kayınçom 'Nereye gidiyorsun, gel oturup konuşacağız' diye üzerime yürümeye kalkıştı." dedi.

Geçtiğimiz cumartesi günü konuşmak için tekrar bir araya geldiklerini belirten Hüseyin Bey eşinden dert yandı. Evliliklerinde yaşadıkları problemlere değinen çift birbirlerinin davranışlarına yönelik suçmalara başlayınca Esra Erol, arayı bulmaya çalıştı.

Eşinin çocukları okuldan alıp götürmede sorumsuzca davrandığını vurgulayan Şeyda Hanım sezernişte bulundu. "Ben hastaneye gittiğim zaman yanımda gelmiyordu. Evde olduğu zaman bile böyleydi." diyen Şeyda Hanım'a çok çalıştığı için zaman bulamadığını söyleyen Hüseyin Bey, "Bir pazar günüm var. Onda da 'Gezmeye gideceğiz' gibi şeyler söylüyor. 'Hüseyin neden yok?' diye sorduklarında da yalan söylemek durumunda kaldığını söylüyor. Ne yapayım abla? Gidemiyorum" ifadeleriyle kendini savundu.

Esra Erol'un "Birbirini seven bir karı - koca mısınız?" diye sorması üzerine Şeyda Hanım, "Benim için yok şu an" dedi.

Hüseyin'in 'Eşim bana ağır eleştiriler yöneltiyordu', 'Fiziksel anlamda beni beğenmiyordu' gibi gözlerini anımsatan Esra Erol, "Bunları canını acıtmak için mi söyledin, hislerin mi öyle?" diye sordu.

Arkadaşlarının asla eşini yanına yakıştırmadıklarını belirten sözler kullanmadıklarını ifade eden Şeyda Hanım, "Sadece sen hep bakımlısın, o niye hep şortla, kapri ile dolaşıyor gibi sözler söylemişlerdi" dedi.

Esra Erol bu sözler üzerine şöyle bir açıklamada bulundu:

Ben böyle bir cümle geldiğinde 2 kere düşünürüm. Burada kocamı mı eleştiriyor yoksa bana mı kinayeli konuşuyor? 'Sen nasıl bir kadınsın ki eşinin giyimi ve kuşamı ile ilgilenmiyorsun' gibi... Yani burada 2 taraflı bir saldırı var. 'Seni yermek için mi böyle bir cümle kuruldu acaba?' diye düşünüyorum ben."

Kapri giyme tartışması sürerken Şeyda Hanım eşinin giyim tarzını değiştirmeye çalıştığını söyledi. Şeyda Hanım eşinin yanından gittikten sonra kendisine daha çok baktığını ve bu konuda şaşırdığını da sözlerine ekledi.

Eleştirilerin ardı arkası kesilmezken kılık kıyafet mevzuları yüzünden boşanma aşamasına geldiklerini belirten Hüseyin Bey sitem etti.

"KARIM ÇİZGİ FİLM İZLİYOR"

Eşinin kendisini beğenmediğini söyleyerek herkesi üzen Hüseyin bey, bu sefer de karısının çizgi film izlediğini belirtti. Eşinin Tom ve Jerry izlediğini söyleyen Hüseyin Bey amacına ulaşamadı. Çift, çocuklar için konuşup ayrılacak.

NE OLMUŞTU?

Hüseyin Bey, ayrılmak isteyen eşi Şeyda Hanım'la görüşmek için Esra Erol'dan yardım istemişti.

3 yaşındaki oğlu ve 6 yaşındaki kızını çok sevdiğini söyleyen Hüseyin Bey, "Eşim beni beğenmiyormuş, yanına yakıştırmıyormuş" diyerek ekran başındakileri üzmüştü.

Esra Erol'da programında, yüzleşen çift tartışmalarıyla gündem olmuştu.

