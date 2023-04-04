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Esra Erol'da böylesi görülmedi! Yoldan geçenler karısına bakmasın diye duvar ördü! "Çocukların babası o değil"

04.04.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'a 18 yıllık eşi Mesude Yaşar'ın TikTok'tan tanıştığı Nihat Yücel'e kaçtığını söyleyip yardım isteyen Mehmet Bey'e dair izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Mesude Hanım iki çocuğunun da başka birinden olduğunu belirtip Mehmet Bey'in ise bir sapık olduğunu iddia etti. Mehmet Bey'in aşırı kıskançlığından ötürü eve duvar ördüğü ortaya çıkınca Esra Erol duyduklarına inanamadı. İşte Esra Erol'da yaşananlar...

Esra Erol'da böylesi görülmedi! Yoldan geçenler karısına bakmasın diye duvar ördü! "Çocukların babası o değil"

Esra Erol'da akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. 18 yıllık eşi Mesude Yaşar'ın TİkTok'tan tanıştığı Nihat Yücel'e 2. kez kaçtığını söyleyen Mehmet Bey, Esra Erol'dan yardım istedi. Mesude Hanım ile Mehmet Bey canlı yayında yüzleşti ve Esra Erol aynı konuyu geçtiğimiz gün de ele aldı. Mesude Hanım, Mehmet Bey'in fabrikada kadınların soyunma odalarını dikizlediğini söyledi. Eşinin kadınlara sarkıntılık yaptığını iddia eden Mesude Hanım'ın açıklamaları kan dondurdu. Mehmet Bey iddiaları kabul etmezken Esra Erol da konuyu araştıracağını vurguladı.

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ESRA EROL'DA AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN İDDİA: "ÇOCUKLARIM ONDAN DEĞİL"

Mesude Hanım, çocuklarının Mehmet Bey'den olmadığını söyleyince Esra Erol'un ve stüdyodaki seyircilerin ağızları açık kaldı.

ESRA EROL

Mehmet Bey ise eşinin sözleri üzerine "Hastalığım olduğu için çocuğumun olmayacağını söylediler. Karım hamile kalınca çok mutlu oldum. Büyük kızım doğdu dünyalar benim oldu. Maddi durumum yoktu ama yetmeye çalıştım. Sonra karım bir daha hamile kaldı. Çok mutluydum. İkisinin de babasının ben olduğumu söyledi. Bu gerçeği ise çok kısa bir süre önce öğrendim. Yine de onlar benim çocuklarım” ifadelerini kullandı.

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DNA SONUCU STÜDYOYU KARIŞTIRDI!

DNA testi sonucu stüdyo açıklandı. Çocukların babasının Mehmet Bey olduğu anlaşılınca Mesude Hanım kendisini "Eşim beni bıraksın peşime düşmesin diye çocuklar senden değil dedim" diyerek savundu.

Mehmet Bey, her zaman mutlu olduklarını fakat eve internet bağlattığında eşinin huyunun değiştiğini söyledi.

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YOLDAN GEÇENLER EŞİNE BAKMASIN DİYE EVE DUVAR ÖRDÜ

Yaşananlar üzerine Mesude Hanım'ın halası canlı yayına telefonla bağlandı ve Mehmet Bey'in, yoldan geçenlerin eşine bakmaması için eve duvar ördüğünü öne sürdü.

Mehmet Bey ile Mesude Hanım boşandı. Mesude Hanım, boşanma sonrası gözyaşlarını tutamadı.

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