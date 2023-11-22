Esra Erol'da büyük yüzleşme! Evden kaçmasının nedeni bakın ne çıktı! "Öleceksen öl de, bir an önce evleneyim"

Esra Erol, eşini bulmak için yardım isteyen Sezgin Bolat'ı stüdyosunda ağırladı. Ünlü sunucu yaptığı açıklamada "Enteresan bir kayıp hikayesi. Çünkü o ve eşi ayrılık kararı alıyor. Ardından taraflar uzlaşmalı bir şekilde anlaşmalı boşanma yoluna gidiyor. Mahkemeye boşanmalarını beyan edip ayrılacaklar. Fakat hanımefendi çocuklarıyla beraber kayıplara karışıyor." ifadelerini kullandı.

2 ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE KAYIPLARA KARIŞTI

18 Eylül tarihinde baba evinde 2 çocuğuyla birlikte kayıplara karışan Emel Hanım yapılan araştırmalar sonucunda bulundu.

"ANLATIRSAM HER ŞEY ÇOK KÖTÜ OLACAK"

Emel Hanım, "Ne yerimi söylemek ne de her şeyi anlatmak istiyorum. Zaten anlatırsam her şey çok kötü olacak. Beni evden kovan kendisi. Bir de oraya çıkmış beni mi arıyor? Evet, ben 1 Kasım'da anlaşmalı boşanmaya gidecektim, gidemedim. Korktum." dedi.

Esra Erol'un "Ne oldu da babanın evinden kaçtın?" sorusu üzerine, Emel Bolat şu açıklamayı yaptı:

"Abla çocuklar durmadı. Zaten oraya gitmek istemediler, ben de aldım çocukları çıktım. Zaten psikolojim iyi değildi. Çocuklar burada çok mutlular."

ESRA OLAY'DAN ÇARPICI SORU!

Esra Erol, çocukların şu an bulundukları yerde mutlu olup olmadıklarını sordu. "Çok mutlular" yanıtını alan ünlü sunucu "Onları mutlu eden birileri var mı?" sorusunu yöneltti. Emel Hanım bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Hayır benimle çok mutlular. Zaten bu zamana kadar onları okutan da yediren de bendim. Okula gidiyorlar. Yeni bir şehirde hayata başladım."

ESRA EROL'A "SENİNLE ÖZEL KONUŞMAK İSİYORUM" DEDİ!

Esra Erol'un "3 kişi mi yaşıyorsunuz?" ve "Babanın evinden niye kaçtın?" soruları üzerine köşeye sıkışan Emel Hanım "Abla ben seninle özel konuşmak istiyorum" dedi.

"Benim oğlum durmuyordu orada. Sürekli ben sıkıntıya giriyordum, durmak istemediler."

Esra Erol "28 Temmuz'da nereye, kime kaçtınız?" sorusunu yöneltti. Emel Hanım "Ben kimseye kaçmadım. Bundan 5 - 6 yıl önce de sığınma evinde kaldım. 2017 yılında da kaçıp sığınma evine gittim. 1 ay kaldım" dedi.

O TELEFON BAĞLANTISI STÜDYOYU KARIŞTIRDI

Programa Rojin isimli bir kadın bağlandı. Emel Hanım'ın babası ile birlikte yaşadığını ifade etti. Esra Erol bunun üzerine "Emel neden kaçtın evden? Duramadığın için mi, sosyal medyadan birini bulduğun için mi?" diye sordu. Aldığı yanıttan tatmin olmayan ünlü sunucu "Adem Bey'le dini nikahlı beraberlik mi yaşıyorsunuz, onu tanıyor musunuz?" dedi.

İDDİALARI YALANLADI

"Bunları kim söylüyor bilmiyorum ama birliktelik yok" dedi. Sezgin Bey, gelen ihbar üzerine "Buraya gel. boşanalım. Kiminle evleniyorsan evlen. Yazıklar olsun sana. Sana verdiğim emeklere yazık!" ifadelerini kullandı.

'İŞKENCE' İDDİASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Rojin Hanım tekrar canlı yayına bağlanıp Sezgin Bey'in karısına işkence ettiğini söyledi:

"Emel Hanım eşinden kaçtı. Babam ve Emel Hanım evlenecekler. Dini nikah kıyılıp kıyılmadığını bilmiyorum. Babam, Emel Hanım'la 'Evleneceğiz' diyerek tanıştırdı."

"SENİNLE BİR SANİYE DAHA EVLİ KALMAK İSTEMİYORUM!"

Esra Erol, kocasını bırakıp kayıplara karışan Emel Hanım ile görüntülü bağlantı gerçekleştirdi. Sezgin Bey, "Ben seninle bir saniye daha evli kalmak istemiyorum" diyerek eşine sert çıktı.

"BENİ EVDEN KOVAN SENSİN!"

Kendi ayakları üzerinden durmak istediğini belirten Emel Hanım, bu nedenle baba evini terk ettiğini söyledi:

"Onları aramadım. Çünkü geri dönmemi istiyorlar. Oraya gidiyorum eşim rahat bırakmıyor bu sefer de. Hayatımı bana zehir ettin. Bunun yaptıklarını saysam bitmez. Beni evden kovan sensin zaten."

"SANA VERDİĞİM EMEKLERE YAZIK!"

Sezgin Bey yaşadıklarını tek tek anlatıp "Ben senin ilaçlarını alıp almadığını kontrol ettim iyi ol diye. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun" deyince olanlar oldu.

Emel Hanım bunun üzerine "Öyle mi? 'Öleceksen öl de ben bir an önce evleneyim' diyen kimdi?" ifadelerini kullandı. Sezgin Bey, "Kullanmıyordun ilaçlarını!" diyerek çıkıştı.

Emel Hanım "Adem Benim hemşerim" dedi. Emel Hanım programın ilerleyen dakikalarında "Adem Bey ile aramızda bir şey yok. Sadece bana yardımda bulundu." dedi ve imam nikahı iddialarının yalan olduğunu ifade etti. Rojin'in şaşkınlıkla öyle bir şey söylemiş olabileceğini belirterek çelişkili açıklamalar yapan Emel Hanım, Adem Bey'in ikametgahına okul kaydı için geçtiklerini belirtti.





