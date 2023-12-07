Esra Erol'da izleyicisini şaşırtan sözler! Karşısında karısını görünce sinir kriz geçirdi! "Bana 'Selam' yazdı, kesin beni seviyor!"

Esra Erol kayıplara karışan eşi Gülizar Hanım'ı arayan Kemal Bey'i programında ağırladı. Karısının terk ettiğini belirten Kemal Bey'in "Nereye gitmiş olduğunu bilmiyorum. Başka biriyle de gitmiş olabilir." dediğini anımsatan Esra Erol, Gülizar Hanım'ı stüdyoya çağırdı.

"BENİM BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUM YÜKÜMÜ GETİRDİN Mİ?"

Gülizar Hanım "Yüzleşmeye geldim, buyursun" diyerek stüdyoya girince Kemal Bey kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı:

"Öncelikle hoş geldin. Çocuklarımı getirdin mi? Benim bakmakla yükümlü olduğum yükümü getirdin mi?"

Eşi "Çocuklar senin mi?" diye karşı çıkınca Esra Erol konuya açıklık getirdi:

"Aslında çiftin bu evlilikten ortak bir çocukları yok. Fakat Gülizar Hanım'ın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen 3 çocuğu devlet korumasında. Kemal Bey ile evlendikten sonra siz çocuklardan ikisini yanınıza alıyorsunuz ve denetime tabisiniz. Bu çocuklar sizle yaşıyor."

BİR ANDA SİNİRLENDİ!

3 yıldır evli olduklarını belirten Gülizar Hanım ilişkilerinin zaten kopma noktasına geldiğini belirtip "Ben buna defalarca söyledim. 'Boşanalım' dedim." açıklamasında bulundu. Bu sözlerin ardından Kemal Bey sinir krizi geçirdi. Ayağa kalkıp bağırıp çağıran Kemal Bey'i 'Oturur musunuz?' diye uyaran Esra Erol, detayları öğrenmek istedi.

"SUSMA HAKKINI KULLAN, SENDEN SOĞUDUM"

Daha sonra Gülizar Hanım'a güvenmediğini ama çocukları istediğini belirten Kemal Bey, "Susma hakkını kullan, senden soğudum" diyen eşine sert çıktı. "Birilerinin bunu kandırıp götürdüğüne inanıyorum" diyen Kemal Bey, karısının TikTok kullandığını belirtti.

Programın ilerleyen dakikalarında karısına sarılmaya çalışan Kemal Bey'e eşi soğuk davrandı ve stüdyoda yaşanan kovalamaca izleyenleri gülümsetti.

Esra Erol "Gülizar Hanım, Kemal Bey hala onu sevdiğinizi ve barışmak istediğinizi düşünüyor" dedi. Gülizar Hanım bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Ben akşam da söyledim. Yemin olsun beni sinir ediyor!"

ESRA EROL O SÖZLERİN ARDINDAN KEMAL BEY'İ Tİ'YE ALDI

Kemal Bey, sinirden gülen Gülizar Hanım'ı işaret edip "Buraya çıkana kadar beni engelledi. Ta ki bu stüdyoya çıkana kadar. Bana dün akşam selam yazmış. Nasıl sevgi bu? Neyi ispatlıyorsun bana?" dedi.

"SİZE YEŞİL IŞIK MI YAKTI?"

Esra Erol'un "Gülizar Hanım'ın selam yazması sizce ne demek? Size yeşil ışık mı yaktı?" sorusu üzerine açıklamada bulunan Kemal Bey kalbini işaret etti ve onun yeşil ışık yaktığını söyledi. Esra Erol bunun üzerine "Bir de 'Naber?', 'İyi geceler' ya da 'Uyudun mu?' yazdığını düşünsenize" diyerek Kemal Bey'e takıldı. O anlar hem stüdyodaki seyircileri hem de izleyenleri gülümsetti.





