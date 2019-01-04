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Esra Erol'da kaçırılan Ece canlı yayında kurtarıldı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 04.01.2019 09:15 | Son Güncelleme

Hafta içi hergün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında yine bir ilk yaşandı. Programa başvuran Meltem İlkar, tam 1 yıldır kızına kavuşmanın hayalini kuruyordu.

Esra Erol'da Meltem’in sessiz çığlığı nihayet mutlu sonla bitti. Velayeti anne Meltem İlkar’da olan 4 yaşındaki Ece, 1 yıl önce babası Alper İlkar tarafından kaçırılmıştı. Tam 3 kez icra yoluyla kızına kavuşmak isteyen Meltem, tüm denemelerinde maalesef olumsuz sonuç aldı.

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Esra Erol ekibi ve program avukatı Ankara’da bulunan küçük Ece’yi annesine teslim etmek için yola çıktı. 4.5 G bağlantısıyla çocuğu almak isteyen kolluk kuvvetleri ile birlikte Esra Erol ekibi, çocuğu almak için mücadele verdi fakat baba Alper bey ve ailesi kapıyı açmamak için direndi. Çilingirin gelmesiyle açılan kapının ardından çok daha büyük bir dram yaşandı. Küçük Ece babası tarafından dolabın içinde saklanmış halde bulundu.

Kolluk kuvvetleriyle birlikte Esra Erol ekibine teslim edilen küçük Ecrin, dakikalar boyunca annesiyle hasret giderdi.

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Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
esra erol Meltem İlkar

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