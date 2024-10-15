Esra Erol'da skandal istismar! 14 yaşındaki kız çocuğu 50 yaşındaki patronundan hamile kaldı! Anlatılanlar olay oldu!

Esra Erol'da skandal bir olay ortaya çıktı. 15 yaşındaki kızlarının patronu tarafından istismar edildiğini söyleyen baba Ufuk ve anne Nuray Hanım anlattıklarıyla şoke etti. 1 hafta önce kızlarının hamile olduğunu öğrendiklerini söyleyen aile soluğu Esra Erol'da aldı.

5.5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Anne Nuray Hanım, bir sene önce tekstil fabrikasında çalışmaya başlayan kızı Neslihan'ın tecavüze uğradığını söyledi. "Bir hafta önce anne kızım bana hasta olduğunu söyledi. Randevu aldık, gittik ve 5 buçuk aylık hamile olduğunu söylediler. İnanamadım." dedi.

Hastane polisi devreye girince 15 yaşındaki Neslihan karakolda her şeyi itiraf ediyor. "Patronum bana tecavüz etti." diyor. Kızını çalışırken iş yerinde odaya kapattığını söyleyen anne Nuray, 50 yaşındaki Nevzat'a seslendi. Acılı anne "Kızımın hayatını nasıl çaldıysan senin yanına kalmayacak. Sonuna kadar bırakmam. Benim kızıma bunu nasıl yaparsın hiç mi utanmadın yaşından başından. Bu adamın ceza almasını istiyorum. Biz bittik, ne yemek ne ekmek. O elini kolunu sallayarak geziyor." sözleriyle isyan etti.

"NEVZAT'IN EŞİ DE BU İŞİN İÇİNDE"

İstismara uğrayan kız çocuğunu babası da "Bir yıl önce çalışmaya başladı. Durumumuz kötü olduğu için. Bunlar karı-koca 3 tane kızları var. Bir süre sonra kızı işten aldık. Nevzat'ın mesajını yakaladık. Kızıma sordum 'Baba ben yazmadım' dedi. Sonra aradım patronu, hesabını sordum mesaj attığını kabul etmedi. İşten çıkarmaya karar verdim. Çıkardım, telefonunu aldım. Aradan 3 ay geçti bunun hanımı Halide sürekli aradı, 'Neslihan'ı gönder.' dedi. Sonra gitmeye başladı. Biz kızımızı hastaneye gönderene kadar hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

Nevzat'ın tehdit ettiğini söyleyen aile, eşi Halide'nin "Zorla mı yaptı, yapmasaydı. Benim kocamdan olduğu ne belli" dediğini aktardı. Baba Ufuk da "Karısı da bu işin içinde. Sonradan Nevzat savcıya gidip "Çocuk benimdir" diye ifade vermiş. Eşi öğreniyor ve sonra terk ediyor." dedi.

"ERKEK ÇOCUK VERİN BANA SİZE EV ALAYIM"

Bu iddiaların ardından da yayına ismini vermek istemeyen bir yabancı uyruklu kadın katıldı. "Nevzat'la bir sene çalıştım. Yabancı uyruklu olduğum için orada çalışmak zorunda kaldım. Hep 'Oğlum olsun istiyorum sen yardımcı olur musun?' dedi. Karısına söylediğimde eşini savundu. Nevzat bütün kadın çalışanlarını istismar etti. 'Bana erkek çocuk doğurup verseniz size ev, araba alacağım.' diyordu. Yabancı uyruklu bir kadın Nevzat'tan hamile kaldı. Onu da alıp yurt dışına gönderdi." ifadelerini kullandı.