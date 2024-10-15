MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'da skandal istismar! 14 yaşındaki kız çocuğu 50 yaşındaki patronundan hamile kaldı! Anlatılanlar olay oldu!

Esra Erol'da skandal istismar! 14 yaşındaki kız çocuğu 50 yaşındaki patronundan hamile kaldı! Anlatılanlar olay oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
15.10.2024 13:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yaşındaki kızlarının patronu tarafından istismar edildiğini ve hamile kaldığını söyleyen anne, baba Esra Erol'dan yardım istedi. Acılı ailenin anlattıkları ise herkesi şaşırttı.

Esra Erol'da skandal istismar! 14 yaşındaki kız çocuğu 50 yaşındaki patronundan hamile kaldı! Anlatılanlar olay oldu!

Esra Erol'da skandal bir olay ortaya çıktı. 15 yaşındaki kızlarının patronu tarafından istismar edildiğini söyleyen baba Ufuk ve anne Nuray Hanım anlattıklarıyla şoke etti. 1 hafta önce kızlarının hamile olduğunu öğrendiklerini söyleyen aile soluğu Esra Erol'da aldı.

Ekran görüntüsü 2024-10-15 124757

5.5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Anne Nuray Hanım, bir sene önce tekstil fabrikasında çalışmaya başlayan kızı Neslihan'ın tecavüze uğradığını söyledi. "Bir hafta önce anne kızım bana hasta olduğunu söyledi. Randevu aldık, gittik ve 5 buçuk aylık hamile olduğunu söylediler. İnanamadım." dedi.

Hastane polisi devreye girince 15 yaşındaki Neslihan karakolda her şeyi itiraf ediyor. "Patronum bana tecavüz etti." diyor. Kızını çalışırken iş yerinde odaya kapattığını söyleyen anne Nuray, 50 yaşındaki Nevzat'a seslendi. Acılı anne "Kızımın hayatını nasıl çaldıysan senin yanına kalmayacak. Sonuna kadar bırakmam. Benim kızıma bunu nasıl yaparsın hiç mi utanmadın yaşından başından. Bu adamın ceza almasını istiyorum. Biz bittik, ne yemek ne ekmek. O elini kolunu sallayarak geziyor." sözleriyle isyan etti.

Ekran görüntüsü 2024-10-15 124956

"NEVZAT'IN EŞİ DE BU İŞİN İÇİNDE"

İstismara uğrayan kız çocuğunu babası da "Bir yıl önce çalışmaya başladı. Durumumuz kötü olduğu için. Bunlar karı-koca 3 tane kızları var. Bir süre sonra kızı işten aldık. Nevzat'ın mesajını yakaladık. Kızıma sordum 'Baba ben yazmadım' dedi. Sonra aradım patronu, hesabını sordum mesaj attığını kabul etmedi. İşten çıkarmaya karar verdim. Çıkardım, telefonunu aldım. Aradan 3 ay geçti bunun hanımı Halide sürekli aradı, 'Neslihan'ı gönder.' dedi. Sonra gitmeye başladı. Biz kızımızı hastaneye gönderene kadar hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2024-10-15 132446

Nevzat'ın tehdit ettiğini söyleyen aile, eşi Halide'nin "Zorla mı yaptı, yapmasaydı. Benim kocamdan olduğu ne belli" dediğini aktardı. Baba Ufuk da "Karısı da bu işin içinde. Sonradan Nevzat savcıya gidip "Çocuk benimdir" diye ifade vermiş. Eşi öğreniyor ve sonra terk ediyor." dedi.

Ekran görüntüsü 2024-10-15 125407

"ERKEK ÇOCUK VERİN BANA SİZE EV ALAYIM"

Bu iddiaların ardından da yayına ismini vermek istemeyen bir yabancı uyruklu kadın katıldı. "Nevzat'la bir sene çalıştım. Yabancı uyruklu olduğum için orada çalışmak zorunda kaldım. Hep 'Oğlum olsun istiyorum sen yardımcı olur musun?' dedi. Karısına söylediğimde eşini savundu. Nevzat bütün kadın çalışanlarını istismar etti. 'Bana erkek çocuk doğurup verseniz size ev, araba alacağım.' diyordu. Yabancı uyruklu bir kadın Nevzat'tan hamile kaldı. Onu da alıp yurt dışına gönderdi." ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek canlı yayında konuştu! EYT'den kredi kartı vergisine kadar...

Bakan Şimşek canlı yayında konuştu! EYT'den kredi kartı vergisine kadar...

Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Eşinin çektiği fotoğrafları sosyal medyada gördü! Özüre rağmen tek yumrukla komalık etti... Akılalmaz anlar kamerada

Eşinin çektiği fotoğrafları sosyal medyada gördü! Özüre rağmen tek yumrukla komalık etti... Akılalmaz anlar kamerada

Narin cinayetini HTS kayıtları çözdü! 4 isime ağırlaştırılmış müebbet...

Narin cinayetini HTS kayıtları çözdü! 4 isime ağırlaştırılmış müebbet...

Kredi kartlarında 750 liralık ek vergi için geri adım!

Kredi kartlarında 750 liralık ek vergi için geri adım!

'Esnaf adamın üzerine çöktü' Cezaevi firarisi polise silah çekti

'Esnaf adamın üzerine çöktü' Cezaevi firarisi polise silah çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.