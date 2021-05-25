Esra Erol’da şok sözler! Eşim kardeşimin karısı ile birlikte oldu her şeyi fotoğrafladım

Uzun süredir ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine akıllara durgunluk veren konu işlenmeye başlandı. Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran programın canlı yayınına katılan Mualla hanım, eşi ve yengesi tarafından mağdur edildiğini dile getirerek "Kadınların sesi olmayız" sözleriyle sitem etti.

BENİ ÖZ KARDEŞİMİN KARISI İLE ALDATIYOR

Canlı yayına konuk olan Mualla Hanım, başından geçenleri şu sözlerle dile getirdi: "Kadının sesi olmalıyız dediniz, bende o yüzden buradayım. Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor. Bunları ben tek tek kanıtladım. Sizin ekibinize de yolladım her fotoğrafı. Birlikte yaşıyorlar şuan da. El ele kol kola geziyorlar Esra Hanım. Böyle bir rezillik olabilir mi?" Sözlerine devam eden Mualla hanım kardeşinin de çocukları olduğunu belirterek "El ele geziyorlar. Ben hep şüpheleniyordum. Sabahlara kadar telefonla konuşuyordu bir de utanmadan beni suçluyordu." şeklinde konuştu.

"BÖYLE REZİLLİK OLABİLİR Mİ?"

Kardeşinin eşi ve kendi eşi arasında yaşanan durumdan şüphelenen ve gözlemleyen Mualla hanım, bir süre önce kardeşinin eşinin göğsünden bir telefon düştüğünü söyleyerek, "Telefonda sadece bir isim kayıtlı. 'Hayatımın Anlamı' diye kaydetmiş. O da benim eşimin numarası. Böyle rezillik olabilir mi? Bir de kardeşimle bir araya geldik sorduk 'Bu telefon ne Pınar' diye. Beni suçladı. Güya ben koymuşum kadının göğsüne telefonu, her şey benim oyunummuş."