Esra Erol’da şok sözler! Eşim kardeşimin karısı ile birlikte oldu her şeyi fotoğrafladım

Uzun süredir ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine akıllara durgunluk veren konu işlenmeye başlandı. Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran programın canlı yayınına katılan Mualla hanım, eşi ve yengesi tarafından mağdur edildiğini dile getirerek "Kadınların sesi olmayız" sözleriyle sitem etti.
Canlı yayına konuk olan Mualla Hanım, başından geçenleri şu sözlerle dile getirdi: "Kadının sesi olmalıyız dediniz, bende o yüzden buradayım. Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor. Bunları ben tek tek kanıtladım. Sizin ekibinize de yolladım her fotoğrafı. Birlikte yaşıyorlar şuan da. El ele kol kola geziyorlar Esra Hanım. Böyle bir rezillik olabilir mi?" Sözlerine devam eden Mualla hanım kardeşinin de çocukları olduğunu belirterek "El ele geziyorlar. Ben hep şüpheleniyordum. Sabahlara kadar telefonla konuşuyordu bir de utanmadan beni suçluyordu." şeklinde konuştu.
Kardeşinin eşi ve kendi eşi arasında yaşanan durumdan şüphelenen ve gözlemleyen Mualla hanım, bir süre önce kardeşinin eşinin göğsünden bir telefon düştüğünü söyleyerek, "Telefonda sadece bir isim kayıtlı. 'Hayatımın Anlamı' diye kaydetmiş. O da benim eşimin numarası. Böyle rezillik olabilir mi? Bir de kardeşimle bir araya geldik sorduk 'Bu telefon ne Pınar' diye. Beni suçladı. Güya ben koymuşum kadının göğsüne telefonu, her şey benim oyunummuş."
Eşi ve yengesi Pınar'dan şüphelenen Mualla hanım, bir gün pikniğe gittiklerini ve orada Pınar üşüyünce eşinin kalkıp ceketini verdiğini belirterek "Bende dedim ki, "Çok üşüdüm ayaklarım soğudu. Çorabını verir misin?" dedim, bana hakaret etti. Sosyal medyada ise ortak paylaşımları var birde. Ben bunları takip ettim Esra Hanım, kadını otelden aldı sonra eşimin bir odalı köyde evi var. O kadınla birlikte oraya gittiler. 6 saat boyunca orada kaldılar. Ben her şeyi tek tek fotoğrafladım. Savcılıkta şimdi o görüntüler." ifadelerini kullanmasıyla gündem oldu. Yaşadıklarını anlatırken duygularına hakim olamayan acılı kadın Esra Erol'dan yardım istedi.
Yaşadığı ağır olayların etkisinden çıkamayan Mualla Hanım, eşinin koluna 'Pınar' hanımın adını dövme yaptırdığını söyledi. Anlattıkları ile ekran başındakileri şoke eden Mualla, boşanmak istediğini dile getirerek, daha fazla dayanamayınca canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.
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