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Esra Erol'da stüdyo buz kesti... Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.04.2024 10:27
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Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında kan donduran bir olay gündeme geldi. Programa katılan Mehmet Altun, 6 yıldır birlikte olduğu eşi Rabia Altun'la barışmak istediğini belirterek programa başvurdu. Mehmet Altun'un eşi ise çocuklarının dadısı ile aldatıldığını söyleyince Dadı Meryem canlı yayına çıktı. Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise kan dondurdu.

Esra Erol'da stüdyo buz kesti... Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu

Esra Erol'da programında işlenen konular sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Programa bu defa Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan gerçekler damga vurdu.

Bu hafta programa katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun, evliliğin bitme noktasına gelmesinin sorumlusu olarak da kayınpederini gösterdi.

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Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise eşinin son olarak onu çocuklarının bakıcısı ile aldattığını mesajlarını yakaladığını söyledi. Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi şoke etti.

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DADI MERYEM HAKKINDA 'KAN DONDURAN' GERÇEK

Esra Erol canlı yayında 'Dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi. Sen bu konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın.' diyerek dadı Meryem'e işlediği suçu sordu.

Cezaevine girdiğini kabul eden Meryem 'Cinayet suçundan 9 yıl yattım' dedi.

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Esra Erol 'Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın.' deyince stüdyo buz kesti.

Meryem Hanım ise 'O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum.' diyerek kendini savundu.

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"GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU"

Esra Erol olayın detaylarını da anlattı. Erol, "8 yaşındaki Hasret, gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklerle araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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