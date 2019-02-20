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Esra Erol'da tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğan an!

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YAŞAM  | 20.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

Esra Erol’da programında yaşanan kavuşma Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu.

Esra Erol'da tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğan an!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programını izleyenler göz yaşlarını tutamadı. 41 yaşındaki Özlem Türkol, 5 yaşındaki kızının 13 yıl dini nikâhlı yaşadığı 65 yaşındaki, babası M.M. tarafından kaçırıldığını ifade etti.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Özlem Türkol, 2018’in Mart ayında göğüs kanseri olduğunu, 20 kür kemoterapi almak için İzmir’e gittiğini ve bu sebeple çocuğu babasının aldığını, döndüğünde ise çocuğunu alamadığını, velayetin kendisinde olmasına rağmen 6 aydır çocuğuna kavuşamadığını söyledi.

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Türkol, “Ben fakirim o zengin. 3 çocuğumu ben toprağa verdim. 2 çocuğum öldü benim. Kanser hastası oldum” dedi. Esra Erol ise annenin 1 yıldır kanser tedavisi gördüğünü, Kemoterapi sürecinde çocuğu babasına verdiğini söyleyerek, “Anne baba arasında farklı bir husumet var ve çocuğun menfaati değil hırs ve intikamla dolu olaylar yaşanıyor. Tabi ki baba da çocuğunu görecek” diye konuştu.

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BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Programda yayının Aydın - Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar kabul edildiği ve Elif Su savcılık talimatıyla kolluk kuvvetleri ile M.M.’ten alınarak annesine teslim edilmek üzere Aydın Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Dün akşam saatlerinde Esra Erol ekibi ile beraber 5 yaşındaki Elif Su anne Özlem Türkal’a canlı yayında teslim edildi.

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Kızı Elif Su’ya kavuşan anne özlem Türkol, Esra Erol’a “Allah senden razı olsun, beni kızıma kavuşturdun. Çok teşekkür ederim” diyerek gözyaşlarına boğuldu. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
esra erol Türkiye özlem türkol Elif Su

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