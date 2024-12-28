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Esra Erol'da yine akılalmaz olay! Yasak aşkına 1 milyon lirasını kaptırdı! Sevgilisinin erkek olduğunu canlı yayında öğrendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.12.2024 07:36
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Atv'nin sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da da yine şaşırtan bir olay gündeme geldi. Programa gelerek ünlü sunucudan yardım isteyen Mehmet Bey 3 yıldır Zehra isimli biri ile görüştüğünü ancak 1 milyon lirasını kaptırdığını söyledi. Büyük aşkı Zehra Göçmen'i bulmak için yayına çıkan Mehmet Bey sevgilisinin aslında erkek olduğunu canlı yayında öğrendi.

Esra Erol'da yine akılalmaz olay! Yasak aşkına 1 milyon lirasını kaptırdı! Sevgilisinin erkek olduğunu canlı yayında öğrendi

Hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol'da programında yine akıllara durgunluk veren bir olay gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden tanışarak konuşmaya başladığı Zehra isimli yasak aşkına 1 milyon TL kaptıran Mehmet bey, Esra Erol'da programına çıkarak büyük aşkını bulabilmek için yardım istedi.

3 yıldır yazıştığı kadının kendisini dolandırdığını söyleyerek canlı yayına çıkan Mehmet bey, öğrendikleri karşısında adeta yıkıldı. Mehmet Bey'in 3 yıldır konuştuğu ve Zehra olarak tanıdığı kişi aslında erkek çıktı.

Sosyal medya üzerinden 30 yaşındaki Zehra diye biriyle görüşmeye başlayan Mehmet bey yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bana kendisini hemşire olarak tanıttı. Bekar ve üvey annesiyle birlikte yaşadığını söyledi. Zamanla benden ufak meblağlarda paralar istedi."

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1 MİLYON LİRASINI KAPTIRDI

"3 yıl boyunca sadece telefonda konuştuk. Hiç görüntülü de konuşamadık. 3 yılda 1 milyon liram gitti. Benim evli olduğumu biliyordu. Zehra ve kuzeni beni tehdit etti."

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Canlı yayında Mehmet beyin konuştuğu kadının fotoğraflarını gösteren Esra Erol "Bu fotoğraftaki kadın bize ulaşarak olayla bir ilgisinin olmadığını ve savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacak" dedi.

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Esra Erol sözlerinin devamında herkesi şoke eden gerçeği açıkladı. Erol "Siz kiminle konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Mehmet beyin 3 yıldır Zehra diye yazıştığı kişi aslında erkek." sözleriyle şaşırttı.

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AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Yıllardır yazıştığı kişinin bir erkek olduğunu görünce ayakta durmakta güçlük çeken Mehmet Bey "Allah senin belanı versin." diyerek yıkıldı. Mehmet Bey, fotoğraftaki kişiyi daha önce birkaç profilde gördüğünü ancak hiç konuşmadığını söyledi.

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