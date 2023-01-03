Esra Erol'da yok artık dedirten kaçış! Karısı Gülizar sultan papağanı, 2 muhabbet kuşunu ve tencereleri de aldı gitti

Türkiye bu kaçışı konuşuyor. Esra Erol'un bugünkü bölümünde Ankara'dan katılan Bayram beyin anlattıkları yok artık dedirtti. 7 yıldır evli olduğu eşi Gülizar Küçüközdemir 7 yaşındaki kızını, sultan papağını, 2 muhabbet kuşunu ve tencereleri de alıp evden kaçtı.

Bayram beyin canlı yayında anlattıklarına göre eşi Gülizar'ın bu üçüncü evden kaçışı. Eşinin evden kaçış hikayesini anlatan Bayram bey, Gülizar hanımın evlendiklerinde üç tane çocuğu olduğunu da dile getirdi.

2017 yılıda da evden kaçan Gülizar Küçüközdemir 7 ay eve dönmemiş. Ancak ikili daha sonra yeniden barışarak bir araya gelmiş.

Gülizar Özdemir'in bu son kaçışındaki şekli ise tüm izleyenleri şoke etti. Stüdyodakiler yok artık dedi... Bayram beyin anlattıklarına gör; karısı Gülizar'ın sultan papağanı, 2 muhabbet kuşunu ve tencereleri de alıp gittiğini söyledi...

Kendisi işteyken eşinin evden ayrıldığını da ifade eden Bayram bey, öğle arasında aradığında telefonun kapalı olduğunu ve bir türlü ulaşamadığını da sözlerine ekledi.

Bayram beyin; 'eşim ilk kaçtığından beri sürekli kaçacağı kaygısını yaşıyordum. Bu beklediğim bir şeydi.' sözleri Esra Erol'u da şaşırttı. Gülizar Küçüközdemir 'in tüm bu iddialara ne yanıt vereceği ise henüz bilinmiyor...

