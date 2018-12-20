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Esra Erol'dan Türk Kızılayının 'Kolide Ne Var' kampanyasına büyük destek

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 20.12.2018 11:02 | Son Güncelleme

Esra Erol, Türk Kızılayının 'Kolide Ne Var?' sosyal sorumluluk projesine destek amacıyla seyircisine çağrıda bulundu. İzleyiciler 10 dakika içerisinde 50 bin SMS atarak 500 bin TL bağışta bulundu.

Esra Erol, Türk Kızılayının 'Kolide Ne Var?' sosyal sorumluluk projesine destek amacıyla seyircisine çağrıda bulundu. İzleyiciler 10 dakika içerisinde 50 bin SMS atarak 500 bin TL bağışta bulundu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ BAŞLATTI

Ülkemizin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocuklarımızın eğitimlerini desteklemeyi hedefleyen 'Kolide Ne Var?' kampanyasıyla bin 500 köy okuluna, ortalama 300 bin öğrenciye ve 1 milyon 500 bin adet ürün gönderilmesi hedefliyor. Sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılayı, 150. kuruluş yıldönümü kapsamında başarılı sunucu Esra Erol işbirliği ve Milli Eğitim Bakanlığının da desteğiyle 'Kolide Ne Var?' adında Sosyal sorumluluk projesini başlattı.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNE GEÇTİ

"Kolide sevgi var, kardeşlik var, paylaşmak var, umut var, gelecek var, güzel yarınlar var" sloganıyla başlayan sosyal sorumluluk projesi canlı yayında başladı. Proje, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılımıyla start aldı. Proje başlangıcının yapıldığı Esra Erol'da programını izleyen milyonlarca kişi kampanyaya destek oldu. Projeye bireysel olarak destek olmak isteyen 50 bin kişi 500 bin TL bağışta bulunarak Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı.

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"HAZİRAN 2019'A KADAR DEVAM EDECEK"

Canlı yayında SMS sonuçlarını değerlendiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "150 yıllık köklü bir kuruluş olan Türk Kızılay tarihinde, bu kadar kısa zamanda rekor bağış" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Kampanya sponsor firmaların desteğiyle hazırlanan kolilerde öğrenciler için 3 parçadan oluşan mont, bot, kazak, pantolon ile diş fırçası ve diş macunu yer alırken; anne ve baba için de 1'er parça hediye giysi bulunuyor. Hediye kolileri, öğrenciler adına okullara ulaştırılarak okul yönetimlerine teslim edilecek. Sponsorların ve bağışçıların desteği ve okulların ihtiyaç talebi doğrultusunda hedeflenen 1500 okula Haziran 2019'a kadar devam edecek.

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