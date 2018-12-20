Esra Erol'dan Türk Kızılayının 'Kolide Ne Var' kampanyasına büyük destek

Esra Erol, Türk Kızılayının 'Kolide Ne Var?' sosyal sorumluluk projesine destek amacıyla seyircisine çağrıda bulundu. İzleyiciler 10 dakika içerisinde 50 bin SMS atarak 500 bin TL bağışta bulundu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ BAŞLATTI

Ülkemizin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocuklarımızın eğitimlerini desteklemeyi hedefleyen 'Kolide Ne Var?' kampanyasıyla bin 500 köy okuluna, ortalama 300 bin öğrenciye ve 1 milyon 500 bin adet ürün gönderilmesi hedefliyor. Sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılayı, 150. kuruluş yıldönümü kapsamında başarılı sunucu Esra Erol işbirliği ve Milli Eğitim Bakanlığının da desteğiyle 'Kolide Ne Var?' adında Sosyal sorumluluk projesini başlattı.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNE GEÇTİ

"Kolide sevgi var, kardeşlik var, paylaşmak var, umut var, gelecek var, güzel yarınlar var" sloganıyla başlayan sosyal sorumluluk projesi canlı yayında başladı. Proje, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılımıyla start aldı. Proje başlangıcının yapıldığı Esra Erol'da programını izleyen milyonlarca kişi kampanyaya destek oldu. Projeye bireysel olarak destek olmak isteyen 50 bin kişi 500 bin TL bağışta bulunarak Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı.