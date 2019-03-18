Esra Erol hayranının isteğini geri çevirmedi!

Başarılı sunucu Esra Erol, kendi adına kurulan fan kulüp üyesi bir hayranının nikah şahitliği davetini geri çevirmedi.
Hayranı Zehra'nın ricasını kırmayan Esra Erol nikah şahidi oldu.
Esra Erol, "10 yıldır hayatımda, bu mutlu gününde yanında olmak istedim. Aile gibi olduk. Evladını evlendirmiş gibi hissediyor insan" notunu yazarak sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.
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