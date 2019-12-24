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Esra Erol'un programında duygu dolu anlar! Günlerdir göremediği çocuğuna kavuştu

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bir anne daha evladına kavuştu. 2 yaşındaki çocuğunu 1 aydır göremeyen annenin gözyaşları dindi.

Esra Erol'un programında duygu dolu anlar! Günlerdir göremediği çocuğuna kavuştu

Suna Beyazıt, 2 yaşındaki çocuğunu 1 aydır göremediği söyleyerek Esra Erol’dan yardım istedi. Beyazıt, 1 ay önce eşi Serkan Beyazıt’ın kendisini arabadan atarak otobanda yolun kenarında bıraktığını ve 2 yaşındaki çocuğuyla oradan uzaklaştığını ileri sürerek gözyaşlarına boğuldu. 4 yıllık evliliklerinde hem psikolojik hem fiziki şiddete maruz kaldığını iddia eden Beyazıt, “Ailesi beni hiçbir zaman istemedi, eşim beni ailesinin yanında her zaman ezdi” dedi. Beyazıt, 2 yaşındaki çocuğunun anneye ihtiyacı olduğunu söyleyerek geçici velayetin kendisine verilmesini istedi.

Harekete geçen Esra Erol’da ekibi, program avukatları aracılığıyla soluğu adliyede aldı. Çocuğun anneye muhtaç yaşta olduğunu göz önünde bulunduran Küçükçekmece 4. Aile Mahkemesi, 2 yaşındaki müşterek çocuğun geçici velayetini anne Suna Beyazıt’a verdi. Esra Erol ekibi, ellerindeki bu kararla canlı yayın sırasında anne Suna Beyazıt’ın eşi Serkan Beyazıt’ın yaşadığı eve giderek çocuğu anneyle kavuşturdu. 1 aydır evladına hasret olduğunu belirten Suna Beyazıt’ın yüzünü Esra Erol güldürdü. Böylelikle bir anne daha evladına kavuşmuş oldu.

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ATV Esra Erol’da esra erol

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