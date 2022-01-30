MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'un "Stüdyoya çıkmak istemiyorum" deyip sinir krizi geçiren Elif'e tavrı tepki çekti! Bergüzar Korel'den destek

Esra Erol'un "Stüdyoya çıkmak istemiyorum" deyip sinir krizi geçiren Elif'e tavrı tepki çekti! Bergüzar Korel'den destek

30.01.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol’un ekran önüne çıkmak istemeyen Elif Yıldırım'ı azarlayıp bağırması sosyal medyada tepki çekti. 40 yaşındaki evli adama kaçan 18 yaşındaki Elif'e bağıran Esra Erolun tavrına gelen tepkiler sonrası Bergüzar Korel arkadaşına destek çıktı.

Esra Erol'un "Stüdyoya çıkmak istemiyorum" deyip sinir krizi geçiren Elif'e tavrı tepki çekti! Bergüzar Korel'den destek

Esra Erol Twitter'da TT (Trend topic, kısaca TT; Twitter'da o an için paylaşımlarda en çok bahsedilen kelime, kelime öbeği ya da etiketleri ifade eder) oldu. Esra Erol'un gündem olmasının sebebi ise programında yer alan 18 yaşındaki Elif Yıldırım’a tavrıydı.

Konya’da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi Kadir Akkoyun’a kaçan, Elif Yıldırım canlı yayına çıktı, yaşadıklarının bir hata olduğunu anladığını ve ailesinin yanına dönmek istediğini açıkladı. Ancak genç kadın perde arkasında ağlayarak "Stüdyoya çıkmak istemiyorum.Yüzümü göstermeyin" diyerek sinir krizi geçirdi.

Esra Erol'un bu tepki sonrası kıza bağırdığı anlar sosyal medyaya düştü. Sosyal medya Esra Erol'a tepki gösterenler ve destekleyenler olarak ikiye bölündü. Erol'a tepki gösterenler "Tetiklenen mağduru bağıra çağıra azarlıyor" dedi.

"CİNNET GEÇİRECEĞİM YA"

Sinirlerine hakim olamayan Esra Erol o anlarda "Çekmeyin şunu! Aynı isyanı bedenini korumak için de göster! Rica ediyorum. yanlışların arkasında durmak için bu tepkiyi vermeyin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Bu mu senin geleceğin... Kendine bunu mu layık görüyorsun... Bu tepkileri size zarar veren insanlara kullanın. Bu kadar olmaz ya... Cinnet geçireceğim ya!" diyerek tepki gösterdi.

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yakın dostu Esra Erol’a destek oldu. Bergüzar Korel paylaşımında "Dün gece yavruları uyuttuktan sonra arkadaşımın programını izledim.. Ve yaşanan korkunç olaydan sonra ders niteliğindeki isyanına şahit oldum. Programın bu kısmını istedim kendisinden. Anne babalar kulak verin bu sözlere.. İyi ki varsın altın kalpli dostum" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 kilo verdi! Transparan pantolon giydi13 kilo verdi! Transparan pantolon giydi
Ünlü profesörler isyan etti: Bunların hepsi yalanÜnlü profesörler isyan etti: Bunların hepsi yalan
Kasığına kadar yırtmaçla poz verdiKasığına kadar yırtmaçla poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Esra Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Transparan pantolon giydi! "Külot modasına mı uydun?"

Transparan pantolon giydi! "Külot modasına mı uydun?"

Bir köy adeta kara gömüldü! Evlere tünellerle ulaşım sağlanıyor

Bir köy adeta kara gömüldü! Evlere tünellerle ulaşım sağlanıyor

"Çok korkuyorum" diyerek isyan etti! "Yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?"

"Çok korkuyorum" diyerek isyan etti! "Yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?"

Kralların suyunu üretmeyi başardı, litresi 350 TL! Büyük rağbet görüyor!

Kralların suyunu üretmeyi başardı, litresi 350 TL! Büyük rağbet görüyor!

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Filtresiz yakalandı! Görenler şaştı kaldı

Filtresiz yakalandı! Görenler şaştı kaldı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Ece Erken kahroldu! İlk sözleri...

Ece Erken kahroldu! İlk sözleri...

Ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

Ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.