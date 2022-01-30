Esra Erol'un "Stüdyoya çıkmak istemiyorum" deyip sinir krizi geçiren Elif'e tavrı tepki çekti! Bergüzar Korel'den destek

Esra Erol Twitter'da TT (Trend topic, kısaca TT; Twitter'da o an için paylaşımlarda en çok bahsedilen kelime, kelime öbeği ya da etiketleri ifade eder) oldu. Esra Erol'un gündem olmasının sebebi ise programında yer alan 18 yaşındaki Elif Yıldırım’a tavrıydı.

Konya’da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi Kadir Akkoyun’a kaçan, Elif Yıldırım canlı yayına çıktı, yaşadıklarının bir hata olduğunu anladığını ve ailesinin yanına dönmek istediğini açıkladı. Ancak genç kadın perde arkasında ağlayarak "Stüdyoya çıkmak istemiyorum.Yüzümü göstermeyin" diyerek sinir krizi geçirdi.

Esra Erol'un bu tepki sonrası kıza bağırdığı anlar sosyal medyaya düştü. Sosyal medya Esra Erol'a tepki gösterenler ve destekleyenler olarak ikiye bölündü. Erol'a tepki gösterenler "Tetiklenen mağduru bağıra çağıra azarlıyor" dedi.

Esra Erol sinirlerine hakim olamadı!

Elif canlı yayına çıktı, Türkiye ağladı. #EsraErolda pic.twitter.com/heBNrYMGcr — atv (@atvcomtr) January 27, 2022

"CİNNET GEÇİRECEĞİM YA"

Sinirlerine hakim olamayan Esra Erol o anlarda "Çekmeyin şunu! Aynı isyanı bedenini korumak için de göster! Rica ediyorum. yanlışların arkasında durmak için bu tepkiyi vermeyin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Bu mu senin geleceğin... Kendine bunu mu layık görüyorsun... Bu tepkileri size zarar veren insanlara kullanın. Bu kadar olmaz ya... Cinnet geçireceğim ya!" diyerek tepki gösterdi.

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yakın dostu Esra Erol’a destek oldu. Bergüzar Korel paylaşımında "Dün gece yavruları uyuttuktan sonra arkadaşımın programını izledim.. Ve yaşanan korkunç olaydan sonra ders niteliğindeki isyanına şahit oldum. Programın bu kısmını istedim kendisinden. Anne babalar kulak verin bu sözlere.. İyi ki varsın altın kalpli dostum" dedi.



