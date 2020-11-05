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Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy'un pırlantaları olay oldu! Sevgilileri aldı onlar satıp...

05.11.2020 14:40 | Son Güncelleme:
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Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy'un pırlantaları olay oldu! Sevgilileri aldı onlar satıp...

Ciciş kardeşler olarak tanınan Ceyda ve Esra Ersoy'a sevgililerinden hediye yağdı. Birine 70 bin dolarlık birine de 120 bin dolarlık hediye gelen Cicişler pırlantalarıyla ev almayı düşündüklerini açıkladılar.

Sosyal medyada paylaştıklarıyla pozlarla sıkça adlarından söz ettiren Esra-Ceyda Ersoy kardeşler bu sefer de dudak uçuklatan hediyeleriyle gündem oldu.

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Ciciş Ceyda'ya bir süredir birlikte olduğu Adanalı sevgilisi pırlanta bileklik ve pırlanta baget yüzük aldı. Ceyda'ya gelen hediyelerin değeri ise tam 70 bin dolar.

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Ciciş Esra'ya ise sevgilisi 120 bin dolar değerindeki 7 buçuk karatlık bir tektaş pırlanta yüzük aldı. Esra Ersoy kısa süre önce "Artık evlenmek istiyorum. Bundan sonra evlilik dışı ilişkiye NO!" paylaşımıyla dikakt çekmişti.

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Yeni takılarını Instagram hesaplarından gösteren kardeşler, 190 bin dolarlık yani lüks hediyeleriyle ev almayı planlıyor. Kardeşler, birlikte oldukları sevgililerini de şimdilik herkesten gizliyor.

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han kurun o parayla,adı da yol geçen hanı olsun

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