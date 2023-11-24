Esra Ezmeci'ye mesaj atıp kocasını ifşa etti! "Kocam yaşlı kadınlarla..."

Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürüten Esra Ezmeci sosyal medyada kendisine gelen soruları yanıtlıyor.

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen bazı sorular ise akıllara durgunluk veriyor. Kimisi mastürbasyon bağımlısı olduğunu anlatırken kimisi de "Gençlik döneminde sevgilimin babasıyla parayla birlikte oldum" itirafında bulunuyor.

Soru cevapta gelen son soru ise bir kadının kocasını ifşası oldu.

Esra Ezmeci'ye gelen mesajda "Kocam parayla yaşlı kadınlarla oluyormuş birini anneannemin arkadaşı diyerek evde kaldırdı 4 gün" dedi.

Ezmeci bu mesaja "Bu çok yanlış bir durum" yanıtını verdi.





