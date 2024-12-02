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Esra Ezmeci'ye "Sapık mıyım?" diye sordu! "Bir insan eşini her gün istiyorsa..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.12.2024 13:44
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Esra Ezmeci'ye yazan bir kişi eşinin kendisine "Sapık" dediğini açıkladı, nedenini söyledi. Esra Ezmeci ise her gün eşle birliktelik istemenin sapıklık olmadığını ifade etti.

Esra Ezmeci'ye "Sapık mıyım?" diye sordu! "Bir insan eşini her gün istiyorsa..."

Klinik psikolog Esra Ezmeci, programında yaptığı itiraflarla olduğu kadar takipçilerinden gelen şaşırtıcı mesajlarla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Cinsel hayatla ilgili açık sözlü yorumlarıyla dikkat çeken Ezmeci, izleyicilerinin sorduğu inanılmaz soruları da sıkça paylaşıyor.

Esra Ezmeci, "Çok acayip sorular var yani, evet, çok çok enteresan sorular gelmeye devam ediyor cinsellikle ilgili" diyerek, cinsellik konusundaki açıklamalarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

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Son dönemde yine Esra Ezmeci'nin paylaşımı büyük dikkat çekti. Takipçilerinden gelen, cinsel yaşamla ilgili bir soru, Ezmeci tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve büyük yankı uyandırdı.

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Esra Ezmeci’ye yazan bir kişi "Eşimler her gece cinsel birlikteliğe girmek istiyorum bana sapık diyor. Sizce sapık mıyım?" diye sordu.

Esra Ezmeci ise "Bunu sapkınlık olarak göremeyiz. Bu güzel ve sağlıklı olduğunuzun işareti. Bundan daha dolay bir şey olamaz. Sapkınlık dediğimiz şey bambaşka bir şeydir. Bir insan eşini her gün istiyorsa bu sapıklık değil çok da doğal bir şeydir" yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci
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