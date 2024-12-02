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Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı Melis Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'de ortaya çıktı... Yeni mesleği şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.12.2024 07:31
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Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı ve Aramızda Kalsın'ın Yaren'i olarak tanınan Melis Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'de ortaya çıktı. Oyunculuğu bırakma kararı alan Melis Mutluç'un son hali gündemde.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı Melis Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'de ortaya çıktı... Yeni mesleği şaşırttı

Melis Mutluç, bir dönemin en sevilen çocuk oyuncularından biri olarak hafızalarda yer edindi. Yol Arkadaşım adlı diziyle oyunculuk kariyerine adım atan Mutluç, geniş bir izleyici kitlesi tarafından da Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mihrimah Sultan rolüyle tanındı.

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OYUNCULUĞU NEDEN BIRAKTI?

Melis Mutluç, her iki dizisindeki performanslarıyla Türk televizyon dünyasında önemli bir yer edinmiş, küçük yaşta büyük bir popülerlik kazanmıştı. Özellikle Mihrimah Sultan karakteriyle hafızalara kazınan isim ortaokul yıllarında oyunculuk hayatına son verdi. Oyuncu "Sınava çalışırken bıraktım oyunculuğu" dedi.

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Gözlerden uzak olmaya karar veren genç isim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ortaya çıktı. Oktay Kaynarca'nın konuğu olan Melis Mutluç 300 bin TL'lik tarih sorusunda çekilerek 200 bin TL'nin sahibi oldu.
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MUHTEŞEM YÜZYIL'IN MİHRİMAH SULTAN'I DOKTOR OLACAK

Başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Melis Mutluç, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Sosyal medyayı neredeyse hiç kullanmayan Mutluç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak hayatına devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Muhteşem Yüzyıl dizisi Kim Milyoner Olmak İster
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