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Esra Özmen kimdir? 2. Sayfa konuğu Esra Özmen kiminle evlendi, kaç çocuğu var?

07.06.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Özmen, 7 Haziran Salı günü canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü isim günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Esra Özmen, 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 2. Sayfa konuğu Esra Özmen kimdir? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...

Esra Özmen kimdir? 2. Sayfa konuğu Esra Özmen kiminle evlendi, kaç çocuğu var?

Esra Özmen, 2. Sayfa magazin programının konuğu olması sebebiyle 7 Haziran Salı günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Ünlü isim, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in soruları üzerine magazin gündemini değerlendirdi. Peki 2. Sayfa konuğu Esra Özmen kimdir? İşte Esra Özmen'in hayatı, biyografisi ve şarkıları...

ESRA ÖZMEN KİMDİR?

Esra Özmen, 28 Mart 1976 tarihinde İzmir'de doğdu.

Esra Özmen, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarından mezun oldu. Fakat şarkıcının, müziğe genç yaşlardan itibaren ilgi duyduğu biliniyor.

Esra Özmen, 19 yaşındayken şarkı söylemeye başladı. Özmen, müzik sektörünün yanı sıra televizyon sunuculuğu da yaptı.

Esra Özmen

2. SAYFA KONUĞU ESRA ÖZMEN KİMİNLE EVLENDİ?

Esra Özmen'in eşi Fuat Özdolgun'dur.

Fuat Özdolgun 8 Temmuz 1974'te İzmir'de dünyaya geldi. Özdolgun, İlköğretime başladığı yıllarda müzikle tanıştı. Müzisyen bir ailenin ferdi olduğu için müziğe dedesi Kemani Sait Bey'in (Yesmesliler) dersleriyle başladı. Fuat Özdolgun sonraki yıllarda Mehmet Saim Karadağ'dan nota ve nazariyat eğitimi aldı. Aynı yıllarda Nursal Ünsal Birtek ve Ahmet Özcaglayan'ın çalıştırdığı korolarda eşlik ve repertuvarını geliştirme şansı buldu. Yurt içinde ve yurt dışında birbirinden değerli sanatçılarla çalışma fırsatı buldu. Sanat çalışmalarına halen İstanbul'da devam etmektedir.

ESRA ÖZMEN'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Esra Özmen - Fuat Özdolgfun çiftinin 2010 yılında Tanem adında bir kız çocuğu oldu.

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