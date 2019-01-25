MAGAZİN

Eşref Kolçak’dan mesaj var: Daha gitmeye niyetim yok

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.01.2019 15:02 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, dün Eşref Kolçak’ın hastaneye kaldırıldığını ve akciğerlerinin su topladığını duyurmuştu. Kolçak sevenlerine Akay aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

Eşref Kolçak’dan mesaj var: Daha gitmeye niyetim yok

92 yaşında Yeşilçam’ın usta ismi Eşref Kolçak’ın, Bursa’da Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını duyuran ses sanatçısı Onur Akay, Kolçak’ın akciğerlerinin su topladığını, tetkiklerinin yapıldığını ve sonuçların henüz belli olmadığını duyurmuştu.

Akay, bugünkü yazısında ise Kolçak’ın sonuçları ile ilgili bilgi verirken, usta sanatçının hastanede çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve hayranlarına gönderdiği mesajı yayınladı.

Akay, “Maalesef akciğerlerdeki suyu kurutamadıkları için, Eşref Kolçak’ın uzun bir süre yatarak tedavi olmasına karar verildi. Kendisinin morali yerinde ve sizlere selam söyledi. Kolçak, “Dualarınızı eksik etmeyin, çünkü ben sizin dualarınızla, sizin alkışlarınızla ayaktayım. Hepinizi seviyorum, merak etmeyin, daha gitmeye niyetim yok” dedi, ifadelerini kullandı.

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