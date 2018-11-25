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Estetiği ucuza getirmek isteyen Laura Avila yaşamını yitirdi

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
ÜNLÜLER  | 25.11.2018 12:02 | Son Güncelleme

Burun estetiği yaptırmak isteyen ABD'nin ünlü şarkıcılarından Laura Avila, daha hesaplı diye ameliyat için gittiği Meksika'da hayatını kaybetti.

Estetiği ucuza getirmek isteyen Laura Avila yaşamını yitirdi

Teksas Dallas'ta yaşayan 36 yaşındaki Laura Avila, daha hesaplı olması için sınırı geçip Meksika'ya girdi ve burun estetiği yaptırdı. Fakat operasyon sırasında narkoz beynine zarar verince genç kadın feci şekilde öldü.

Burnunu beğenmeyen ve estetik ameliyatı olmak istediğini her fırsatta dile getiren Teksaslı Avila, Kasım ayının başında sadece daha ucuz olsun diye Meksika'ya gitti.

ANESTEZİ BEYNE ZARAR VERDİ

Meksika sınırındaki Juarez kentine giden Avila'ya anestezi yapıldı. Fakat deneyimsiz doktorların yürüttüğü ameliyat sırasında anestezi beyne zarar verdi. Dakikalar içinde kalp krizi geçiren ve komaya giren genç kadın yaşama döndürülemedi.

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"PARAYI ÖDEMEDİK DİYE NAAŞINI VERMEDİLER"

Kız kardeşi ile birlikte Meksika'ya giden ablası Angie yaşadıklarını ABD basınına anlattı… Angie, "Bizi bir hastaneden öbürüne gönderdiler. Üstelik kız kardeşimin naaşını da parayı ödemediğimiz için vermediler. Meksika'daki hastaneler bizi resmen rehin tuttu" dedi.

"DURUMUN CİDDİYETİNİ ANLATMADILAR"

Laura'nın nişanlısı Enrique Cruz da hastane yönetiminin önce, "Tansiyonu düşük, ameliyatı yapamayız" dediğini aktarırken, "Bize durumun ciddiyetini anlatmadılar. Sadece sorularımızı geçiştirdiler" dedi.

Cruz, Meksikalı yetkililerle temas halinde olduğunu ve hastaneyle birlikte doktorlar hakkında yasal süreci başlatacağını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Laura Avila Laura Avila estetik

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