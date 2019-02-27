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'Estetiğim yok, glutensiz besleniyorum' diyen Nesrin Cavadzade sosyal medyaya damga vurdu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 27.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

Oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyada yapılan 'Estetikli güzel' paylaşımına verdiği yanıtla olay oldu! 'Estetiğim yok, glutensiz besleniyorum' diyen ünlü oyuncuyu sosyal medyada fena ti'ye aldılar...

'Estetiğim yok, glutensiz besleniyorum' diyen Nesrin Cavadzade sosyal medyaya damga vurdu

Estetik haberleriyle bu sefer de Nesrin Cavadzade gündeme geldi.

Sosyal medyadaki gönderiyi kendi Instagram hesabından paylaşan Nesrin Cavadzade, bunun üzerine yazdığı ‘Gluteni, her türlü şekeri kes, 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur!’ notunu yazdı.

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Bu yanıt sosyal medyada tabii ki ışık hızında gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu yanıttan sonra yaptıkları paylaşımlarla Nesrin Cavadzade'nin açıklamasıyla fena dalga geçti.

İşte onlardan bazıları:

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Nesrin Cavadzade Nesrin Cavadzade estetik Nesrin Cavadzade instagram

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