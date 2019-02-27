'Estetiğim yok, glutensiz besleniyorum' diyen Nesrin Cavadzade sosyal medyaya damga vurdu

Estetik haberleriyle bu sefer de Nesrin Cavadzade gündeme geldi.
Sosyal medyadaki gönderiyi kendi Instagram hesabından paylaşan Nesrin Cavadzade, bunun üzerine yazdığı ‘Gluteni, her türlü şekeri kes, 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur!’ notunu yazdı.
Bu yanıt sosyal medyada tabii ki ışık hızında gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu yanıttan sonra yaptıkları paylaşımlarla Nesrin Cavadzade'nin açıklamasıyla fena dalga geçti.
İşte onlardan bazıları:
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