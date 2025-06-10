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Estetiğini beğenmedi, bağırsağı delindi! Mahkemeden emsal karar çıktı!

Meme kanseri sonrası geçirdiği estetik operasyonlardan sonuç alamayan ve komplikasyon yaşayan kadının tazminat davası, yerel mahkemece reddedilmişti. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, operasyonun sonuç odaklı olması nedeniyle davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Estetiğini beğenmedi, bağırsağı delindi! Mahkemeden emsal karar çıktı!

Antalya’da yaşayan kadın, meme kanseri nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından göğüslerinde oluşan asimetriyi gidermek amacıyla özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi.

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BAĞIRSAĞI DELİNDİ

Ancak istenilen sonuç elde edilemeyince, doktorun önerisiyle bu kez liposuction yöntemi denendi. Bu işlem sırasında karın bölgesinden yağ alınırken bağırsak delinmesi meydana geldi. Kadın üçüncü kez ameliyata alınarak bu komplikasyon giderildi.

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Yaşadığı süreç nedeniyle 13 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminat talebiyle hastane ve doktor aleyhine dava açan kadın, ameliyatlar sonucu vücudunda yeni izlerin oluştuğunu ve yine de asimetri sorununun çözülemediğini belirtti. Davalılar ise tüm işlemlerin tıbbi kurallara uygun yapıldığını, komplikasyon riskinin hastaya bildirildiğini savundu.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Antalya 2. Tüketici Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’nun "tıbbi hata yoktur" raporunu esas alarak davayı reddetti. Ancak temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, bu tür estetik işlemlerde esas olanın “sonuç” olduğunu belirtti. Kararda, taraflar arasında bir "eser sözleşmesi" bulunduğu vurgulandı ve istenilen sonucun gerçekleşmemesi hâlinde yüklenicinin edimini yerine getirmediği kabul edilerek tazminat taleplerinin dikkate alınması gerektiği ifade edildi. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bu gerekçeyle bozarak davanın yeniden görülmesine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
mahkeme estetik
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