Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti! Ünlü fenomen Neşe Özkan'ın ailesinin iddiaları olay oldu!

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetmişti. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Özkan'ın karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia edilmişti.

Yarışma programlarıyla adını duyuran Özkan, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastanede, operasyon geçirdikten sonra nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesinde yeniden tedaviye alındı. İddiaya göre kalbi duran Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fenomen ismin vefatı ise büyük yankı uyandırdı. Cenaze işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bursa’ya getirilen Özkan için merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi’ndeki Demetevler Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Neşe Özkan, gözyaşları arasında İsabey Mezarlığı’nda toprağa verildi.

"17 YAŞINDA KALBİNDE DELİK OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Neşe Özkan’ın ağabeyi Mevlüt Başkan ise çarpıcı açıklamalar yaptı. Hastanenin ihmali olduğunu belirten Başkan, “Ben şikayetçi olacağım. Çünkü, burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbinde delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu” dedi.

"300 BİN LİRALIK AMELİYATI 50 BİN LİRAYA OLDU"

Ameliyatın masrafının yaklaşık 300 bin lira olduğunu ancak hastaneye bir arkadaşı vasıtasıyla giden Özkan’a, personel indirimi uygulanarak ameliyatın 50 bin liraya yapıldığını iddia eden eniştesi Ufuk Özkan da “Karın gerdirme operasyonuyla hastaneye başvuruyor. Orada personel indirimi uygulanıyor. Şu şartlarda baktığımız zaman, yaklaşık 300 bin bandında olacak olan bir ameliyatı, 50 bin lira gibi uygun bir rakama yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Hastanede gittiğim anestezi doktoruna, ‘Ben 17 yaşında kalbimde delik olduğu için tedavi gördüm’ diyor. Doktorlar buna rağmen onaylayıp ameliyata alıyor. Karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu oluyor. Sonra, ameliyatın ardından uyandırma odasına alıyorlar ve orada uyanıyor. Birkaç kelime söylüyor. Daha sonra nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakıma alıyorlar, sürekli kalbi durmuş. Biz hastaneden şikayetçi olacağız” şeklinde konuştu.