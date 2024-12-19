MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti! Ünlü fenomen Neşe Özkan'ın ailesinin iddiaları olay oldu!

Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti! Ünlü fenomen Neşe Özkan'ın ailesinin iddiaları olay oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.12.2024 22:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'de yayınlanan Gelin Evi programıyla tanınan fenomen Neşe Özkan karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti. Bursa'da toprağa verilen Özkan'ın ailesi çarpıcı iddialar ortaya attı.

Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti! Ünlü fenomen Neşe Özkan'ın ailesinin iddiaları olay oldu!

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetmişti. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Özkan'ın karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia edilmişti.

1200xauto (1)

Yarışma programlarıyla adını duyuran Özkan, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastanede, operasyon geçirdikten sonra nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesinde yeniden tedaviye alındı. İddiaya göre kalbi duran Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

6763b8133e0db7236bb0f4cc

Estetik operasyonu sonu oldu! Hayatını kaybetti Estetik operasyonu sonu oldu! Hayatını kaybetti

Fenomen ismin vefatı ise büyük yankı uyandırdı. Cenaze işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bursa’ya getirilen Özkan için merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi’ndeki Demetevler Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Neşe Özkan, gözyaşları arasında İsabey Mezarlığı’nda toprağa verildi.

"17 YAŞINDA KALBİNDE DELİK OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Neşe Özkan’ın ağabeyi Mevlüt Başkan ise çarpıcı açıklamalar yaptı. Hastanenin ihmali olduğunu belirten Başkan, “Ben şikayetçi olacağım. Çünkü, burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbinde delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu” dedi.

nesejpg-t1VsaNRRTEqnd8YCzlPlyg

"300 BİN LİRALIK AMELİYATI 50 BİN LİRAYA OLDU"

Ameliyatın masrafının yaklaşık 300 bin lira olduğunu ancak hastaneye bir arkadaşı vasıtasıyla giden Özkan’a, personel indirimi uygulanarak ameliyatın 50 bin liraya yapıldığını iddia eden eniştesi Ufuk Özkan da “Karın gerdirme operasyonuyla hastaneye başvuruyor. Orada personel indirimi uygulanıyor. Şu şartlarda baktığımız zaman, yaklaşık 300 bin bandında olacak olan bir ameliyatı, 50 bin lira gibi uygun bir rakama yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

nese-ozkan-neden-oldu-kimdir-gel

“Hastanede gittiğim anestezi doktoruna, ‘Ben 17 yaşında kalbimde delik olduğu için tedavi gördüm’ diyor. Doktorlar buna rağmen onaylayıp ameliyata alıyor. Karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu oluyor. Sonra, ameliyatın ardından uyandırma odasına alıyorlar ve orada uyanıyor. Birkaç kelime söylüyor. Daha sonra nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakıma alıyorlar, sürekli kalbi durmuş. Biz hastaneden şikayetçi olacağız” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
fenomen estetik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yılbaşına sayılı günler kaldı! Altın alım satımında yeni dönem: Zorunlu olacak

Yılbaşına sayılı günler kaldı! Altın alım satımında yeni dönem: Zorunlu olacak

Özgür Demirtaş'tan asgari ücret tahmini açıkladı

Özgür Demirtaş'tan asgari ücret tahmini açıkladı

Hizbullah kaçırıp domuz bağı ile öldürmüştü! Konca Kuriş'in son görüntüleri ortaya çıktı

Hizbullah kaçırıp domuz bağı ile öldürmüştü! Konca Kuriş'in son görüntüleri ortaya çıktı

'20 binlik kiralar 10 bine düştü' En çok o ilçede hissedildi

'20 binlik kiralar 10 bine düştü' En çok o ilçede hissedildi

Keyfi gözaltı veren savcıya hapis cezası: Meslekten ihraç edildi

Keyfi gözaltı veren savcıya hapis cezası: Meslekten ihraç edildi

Galatasaray'dan flaş Sacha Boey açıklaması! "Biz de çok şaşırdık!"

Galatasaray'dan flaş Sacha Boey açıklaması! "Biz de çok şaşırdık!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.