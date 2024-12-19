Gelin Evi yarışmasıyla tanınmıştı! Ünlü fenomen Neşe Özkan estetik operasyonlar sonrası hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Neşe Özkan, iki çocuk annesiydi ve geçen şubat ayında Show TV'nin "Gelin Evi" programı ile ünlenmişti.

Neşe Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürüldü.

Özkan, estetik operasyonu için hastaneye yatmadan önce sosyal medya hesabından Bergen'in bir şarkısını seslendirerek duygusal bir hikaye paylaşmıştı. Paylaşımı, Özkan'ın son anlarını yansıtan bir gönderi olarak hafızalarda kaldı.

Ameliyatın ardından yaşanan komplikasyonlar sonucu Özkan'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ünlü fenomen daha dün akşam 90'lar partisinde Bergen rolüne girip şarkılar söylemişti. Neşe Özkan'ın son paylaşımına sosyal medyada; 'Mekanın cennet olsun', 'Dün akşam gerçek olamayacak kadar güzel bir performans sergiledi, ellerimiz patlayana kadar alkışladık.Allah rahmet eylesin' gibi yorumlar yapıldı.