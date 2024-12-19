MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin Evi yarışmasıyla tanınmıştı! Ünlü fenomen Neşe Özkan estetik operasyonlar sonrası hayatını kaybetti

Gelin Evi yarışmasıyla tanınmıştı! Ünlü fenomen Neşe Özkan estetik operasyonlar sonrası hayatını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.12.2024 11:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'de yayınlanan sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi ile tanınan ünlü fenomen Neşe Özkan karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

Gelin Evi yarışmasıyla tanınmıştı! Ünlü fenomen Neşe Özkan estetik operasyonlar sonrası hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Neşe Özkan, iki çocuk annesiydi ve geçen şubat ayında Show TV'nin "Gelin Evi" programı ile ünlenmişti.

Neşe Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürüldü.

neşe 1

Özkan, estetik operasyonu için hastaneye yatmadan önce sosyal medya hesabından Bergen'in bir şarkısını seslendirerek duygusal bir hikaye paylaşmıştı. Paylaşımı, Özkan'ın son anlarını yansıtan bir gönderi olarak hafızalarda kaldı.

NEŞE

Ameliyatın ardından yaşanan komplikasyonlar sonucu Özkan'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

NEŞE 2

Ünlü fenomen daha dün akşam 90'lar partisinde Bergen rolüne girip şarkılar söylemişti. Neşe Özkan'ın son paylaşımına sosyal medyada; 'Mekanın cennet olsun', 'Dün akşam gerçek olamayacak kadar güzel bir performans sergiledi, ellerimiz patlayana kadar alkışladık.Allah rahmet eylesin' gibi yorumlar yapıldı.

sosyal medya

Anahtar Kelimeler:
fenomen gelin evi Gelin Evi birincisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Sucuk ve kaburga diye domuz eti yedirmişler!

Sucuk ve kaburga diye domuz eti yedirmişler!

Türkiye'nin en ünlü markalarından! Şehir dışından onun için gelenler vardı: Ürününde yabancı madde çıktı

Türkiye'nin en ünlü markalarından! Şehir dışından onun için gelenler vardı: Ürününde yabancı madde çıktı

2,5 lira 71 TL oldu! Hile ifşa edildi... Bakanlık harekete geçti

2,5 lira 71 TL oldu! Hile ifşa edildi... Bakanlık harekete geçti

Son seçimleri nokta atışı bilmişti... Esad sonrası AK Parti farkı açtı!

Son seçimleri nokta atışı bilmişti... Esad sonrası AK Parti farkı açtı!

Büyük aşk yaşamışlardı! Yeni sevgilisiyle...

Büyük aşk yaşamışlardı! Yeni sevgilisiyle...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.