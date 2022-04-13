Estetik ameliyatlarının sayısını unuttu! Uzaylıya benzemek için defalarca bıçak altına yattı

Rus Temel Reis olarak anıldıktan sonra ün kazanan 25 yaşındaki Kirill Tereshin, sahte süper kahraman kaslarına sahip olmak için geçirdiği ameliyatta öleceğinin söylenmesine rağmen daha fazla kozmetik tedavi almaya karar verdi.

Estetik uzmanlarının pazılarındaki kasları çıkarmasını istemesine karşın durumu kesin bir dille reddetti ve dış görüntüsündeki değişiklikleri bir adım öteye taşıdı. Dudak ve elmacık kemiklerine dolgu yaptıran Tereshin, alt çenesi ile alnını da şekillendirdi.

“BİR UZAYLI SURATI YAPMAK İSTİYORUM”

Kendisini ideal yakışıklı bir erkek olarak tanımlayan Tereshin, “Ben ideal yakışıklılıkta bir erkeğim. Her şey açıkça göze çarpıyor. Dudaklar, çene, elmacık kemikleri, alın, burun ve alt çene... Bir uzaylı suratı yaratmak istedim. Gençken UFO’ları gördüğümden beri uzaylılara inandım. Var olduklarını ve tüm dünyadaki en güçlü ırk olduklarını biliyorum.” dedi.



