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Sosyal medya fenomeni Oli London, Koreli olmak için yeni bir hamle yapıyor! “Cinsel organımı küçülttüreceğim”

31.01.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore’nin popüler K-pop gruplarından BTS tüm dünyada milyonlarca hayrana sahip. Ancak BTS grubunun solisti Jimin’i örnek alan ve ona benzemek için çok sayıda ameliyat geçiren sosyal medya fenomeni Oli London, yeni bir hamle yapmaya karar verdi. Tamamen Koreli gözükmek istediğini dile getiren London, son adımda ise cinsel organını küçülteceğini belirtti.

Sosyal medya fenomeni Oli London, Koreli olmak için yeni bir hamle yapıyor! “Cinsel organımı küçülttüreceğim”

Dünyaca ünlü Koreli müzik gruplarından BTS’nin ünlü solisti Jimin’in bir hayranı olan İngiliz Oli London, hayatı için son derece önemli karara imza attı. İngiliz sosyal medya fenomeni Jimin’e benzeyebilmek için sayısız estetik operasyon geçirdi. Jimin’i gördükten sonra yanlış bedende yaşadığını anladığını ifade eden London, kendisini “Koreli” olarak tanımlıyor. Jimin’e benzemek için daha önce sayısız kez estetik masasına yatan ve bu ameliyatlar için toplamda 200 bin sterlini gözden çıkaran London, ameliyat olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

SON KARARI HERKESİ ŞAŞIRTTI

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Fenomen isim Jimin’e benzemek için son olarak cinsel organını küçülttürmeye karar verdiğini açıkladı ve Tayland’a doğru yola çıktı. London, bu yolla tamamen Koreli gibi görüneceğini düşünüyor.

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ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

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London özellikle Koreli takipçilerinden olumsuz eleştirilerin odağında yer alıyor. Bir kullanıcı, "Üzgünüm ama Koreli olmayı seçemezsiniz. Koreli olarak doğmanız gerekiyor'' derken bir diğeri, "Kültürü seviyor olmanız, onu alıp istediğiniz hale gelebileceğiniz anlamına gelmez. Farklı bir kültürü takdir etmenin bir yolu vardır, bu değil" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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