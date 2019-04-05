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Estetik cerrahide botoks kullanımı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 05.04.2019 14:09 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, estetik cerrahide botoks kullanımını sizler için anlattı. Estetik cerrahide yüz, boyun ve el kırışıklıklarını yok etmek için yıllardır botoks kullanıyor. Botoks, clostridium botulinum bakterisi tarafından üretilen bir toksin türüdür. Enjeksiyon tekniği ile sinirlerden kaslara iletilen sinyalleri kısıtlar. Botoks enjekte edilen bölgelerdeki kaslar ile birlikte kırışıklar da gevşer ve rahatlar.

Estetik cerrahide botoks kullanımı

Botoksun kullanım alanları söz konusu olduğunda çoğunlukla alın çizgileri, kaz ayağı (göz kenarı çizgileri) ve kaş arası kırışıklıklarının tedavisinde kullanıldığını söylemek mümkün. Güneş hasarı ve yer çekiminin neden olduğu derin kırışıklıkların tedavisinde botoks yerine dolgu enjeksiyonu teknikleri kullanılır. Ayrıca dudak hatları, ağız çevresi, boyun bölgesi için de kullanılabilir. Ayrıca massetter ve nefertiti botoksu ile yanak ve çene inceltme operasyonlarında da botoks enjeksiyonu kullanılabilir. Botoks, estetik cerrahinin dışında birçok tıbbi rahatsızlığın tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Botoks uygulaması sadece birkaç dakika sürer ve anestezi gerektirmez. Botoks, ince bir iğne ile sadece kırışıklığa neden olan belirli kaslara enjekte edilir. Tam etki göstermesi genellikle üç ile yedi gün arasında sürer ve işlemden en az bir hafta önce alkol ya da sigara kullanımından uzak durulması tavsiye edilir. Ayrıca, olası morluk riskini azaltmak için tedaviden bir hafta önce aspirin ve anti-inflamatuar ilaçlar almayı da bırakmalısınız. Kas hareketi yavaş yavaş geri döndüğünde, çizgiler ve kırışıklıklar yeniden ortaya çıkar ve tekrar tedavi edilmeye ihtiyaç vardır. Çizgiler ve kırışıklar zamanla daha az şiddetli görünürler çünkü kaslar rahatlamak için eğitilirler.

BOTOKS ESTETİĞİ GÜVENİLİR BİR UYGULAMADIR

Botoks enjeksiyonundan sonra yaklaşık 12 saat boyunca tedavi edilen alanı ovalamayın. Soğuk kompres rahatlamanızı sağlayabilir. Güneş ışıklarına karşı koruma sağlanmalıdır. Hamilelik, emzirme veya nörolojik hastalığı olan kişiler botoks enjeksiyonundan faydalanmamalıdır. Ayrıca botoks derin kırışıklıklara etki etmediği için botoks enjeksiyonunun sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için alanında uzman bir estetik cerraha ya da dermatoloğa gitmeniz tavsiye edilir.


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Anahtar Kelimeler:
botoks estetik

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