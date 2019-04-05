Estetik cerrahide botoks kullanımı

Botoksun kullanım alanları söz konusu olduğunda çoğunlukla alın çizgileri, kaz ayağı (göz kenarı çizgileri) ve kaş arası kırışıklıklarının tedavisinde kullanıldığını söylemek mümkün. Güneş hasarı ve yer çekiminin neden olduğu derin kırışıklıkların tedavisinde botoks yerine dolgu enjeksiyonu teknikleri kullanılır. Ayrıca dudak hatları, ağız çevresi, boyun bölgesi için de kullanılabilir. Ayrıca massetter ve nefertiti botoksu ile yanak ve çene inceltme operasyonlarında da botoks enjeksiyonu kullanılabilir. Botoks, estetik cerrahinin dışında birçok tıbbi rahatsızlığın tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Botoks uygulaması sadece birkaç dakika sürer ve anestezi gerektirmez. Botoks, ince bir iğne ile sadece kırışıklığa neden olan belirli kaslara enjekte edilir. Tam etki göstermesi genellikle üç ile yedi gün arasında sürer ve işlemden en az bir hafta önce alkol ya da sigara kullanımından uzak durulması tavsiye edilir. Ayrıca, olası morluk riskini azaltmak için tedaviden bir hafta önce aspirin ve anti-inflamatuar ilaçlar almayı da bırakmalısınız. Kas hareketi yavaş yavaş geri döndüğünde, çizgiler ve kırışıklıklar yeniden ortaya çıkar ve tekrar tedavi edilmeye ihtiyaç vardır. Çizgiler ve kırışıklar zamanla daha az şiddetli görünürler çünkü kaslar rahatlamak için eğitilirler.