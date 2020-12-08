MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Estetik güzeli Chloe Lattanzi aşılara güvenmediğini söyleyince...

Estetik güzeli Chloe Lattanzi aşılara güvenmediğini söyleyince...

08.12.2020 15:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Estetik güzeli Chloe Lattanzi aşılara güvenmediğini söyleyince...

Bugüne kadar burun, göğüs büyütme, botoks, cilt dolguları da dahil birçok estetik operasyon geçiren ancak koronavirüse karşı aşılara ve doktorlara güvenmediğini belirten şarkıcı Chloe Lattanzi, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

'Grease' müzikaliyle hafızalara kazınan Olivia Newton John'un şarkıcı kızı Chloe Lattanzi, sosyal medya hesabından koronavirüse karşı geliştirilen aşılar aleyhine bir paylaşımda bulundu.

Doktorlara güvenmediğini belirten Lattanzi, kısa bir süre sonra bu gönderisini silse de bazı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Bugüne kadar burun, göğüs büyütme, botoks, cilt dolguları da dahil birçok estetik operasyon geçiren 34 yaşındaki Chloe Rose Lattanzi'nin aşının zararlarını ve konuyla ilgili komplo teorilerini ifade ettiği bu paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu.

2896139_ca705fad5d707849a9967c0feaf4ff30_640x640

Birçok estetik operasyon geçiren ve bunun için yarım milyon dolar harcayan Lattanzi'nin doktorlara güvenmediğini belirtmesi takipçileri tarafından 'ikiyüzlülük' olarak nitelendirdi.

Bir kullanıcı hem eleştiri oklarının hedefi, hem de alay konusu olan Chloe Rose Lattanzi'nin paylaşımına "Bilime inanmıyor ve doktorlara güvenmiyor ama durmadan plastik cerrahlara gidiyor. İşine git kızım! Söylediklerin saçma" şeklinde yorum yaptı.

Birçok kişi aşıların, Chloe Lattanzi'nin yüzüne ve bedenine enjekte ettirdiği maddelerden daha güvenli olduğunu da savundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Korona yorumu! 'Biyolojik datalarımız...'Korona yorumu! 'Biyolojik datalarımız...'
Geri sayım başladı! İşte ilk kareler... Geri sayım başladı! İşte ilk kareler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

İlginizi Çekebilir

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Diğer Haberler

Melisa'nın 'Sihirli Annem' sevgisi! 'Soluksuz izliyordu, ben de yenisini çekeyim dedim'

Melisa'nın sevgisi 'dizi' çektirdi!

Berrak Tüzünataç: Ali'yi harcadım!

Berrak Tüzünataç: Ali'yi harcadım!

Mustafa Sandal: Biyolojik datalarımız elde eden sistem...

Korona yorumu! 'Biyolojik datalarımız...'

Yeşilçam'ın cesur güzeli Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor!

Erotik filmlerin yıldızı yıllara meydan okuyor

2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nez'in son hali herkesi şoke etti!

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Kim Kardashian küçücük bikini altıyla sosyal medyayı salladı

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.