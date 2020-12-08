Estetik güzeli Chloe Lattanzi aşılara güvenmediğini söyleyince...

'Grease' müzikaliyle hafızalara kazınan Olivia Newton John'un şarkıcı kızı Chloe Lattanzi, sosyal medya hesabından koronavirüse karşı geliştirilen aşılar aleyhine bir paylaşımda bulundu.

Doktorlara güvenmediğini belirten Lattanzi, kısa bir süre sonra bu gönderisini silse de bazı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Bugüne kadar burun, göğüs büyütme, botoks, cilt dolguları da dahil birçok estetik operasyon geçiren 34 yaşındaki Chloe Rose Lattanzi'nin aşının zararlarını ve konuyla ilgili komplo teorilerini ifade ettiği bu paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu.

Birçok estetik operasyon geçiren ve bunun için yarım milyon dolar harcayan Lattanzi'nin doktorlara güvenmediğini belirtmesi takipçileri tarafından 'ikiyüzlülük' olarak nitelendirdi.

Bir kullanıcı hem eleştiri oklarının hedefi, hem de alay konusu olan Chloe Rose Lattanzi'nin paylaşımına "Bilime inanmıyor ve doktorlara güvenmiyor ama durmadan plastik cerrahlara gidiyor. İşine git kızım! Söylediklerin saçma" şeklinde yorum yaptı.

Birçok kişi aşıların, Chloe Lattanzi'nin yüzüne ve bedenine enjekte ettirdiği maddelerden daha güvenli olduğunu da savundu.

