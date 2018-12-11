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Estetik kraliçesi Pixee Fox'un son isteği olay!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 11.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

Geçirdiği sayısız estetik operasyonla defalarca haber olan Pixee Fox, son isteğiyle doktorları isyan ettirdi!

Estetik kraliçesi Pixee Fox'un son isteği olay!

Bugüne dek 200'den fazla estetik operasyon geçiren estetik bağımlısı Pixee Fox, Botched Doctors programının konuğu oldu.

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İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; çizgi film karakteri gibi görünmek için defalarca bıçak altına yatan 28 yaşındaki Fox'un son isteğine karşı doktorlar 'Hayır' cevabı verdi.

İstediği karaktere benzeyebilmek için kaburgalarını aldırıp, göz rengini dahi değiştiren Fox, bu defa saç çizgisini yeniden hizalamak istediğini söyledi.

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Katıldığı programın sunucuları olan cerrahlar Terry Dubrow ve Paul Nassif, Fox'un talep ettiği bu ameliyatı reddettiler.

Cerrahlar, Fox'un beden algı bozukluğu olan bir plastik cerrahi bağımlısı olduğuna inandıkları için bu ameliyatı yapmayı reddetti.

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Fox, en son tehlikeli bir prosedür olan çene kemiği ameliyatı için Güney Kore'nin Seul kentine gitti. Fox'un istediği yüz şekli için çene kemiği kırıldı ve tıraşlandı.

Fox, bu operasyonla yüzünün daha küçük görüneceğini ve gözlerinin daha büyük duracağını söyledi.

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Dr. Terry Dubrow, "Geçen yıl Pixee'nin kaç operasyon geçirdiğine inanamıyorum. Tüm kariyerimde böyle bir şey görmedim" açıklamasında bulundu.

Pixee Fox ise, "Başardıklarımdan gurur duyuyorum, bence bu inanılmaz. Yeni bir yüzüm ve bedenim var" diye konuştu.

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Pixee Fox'un eski ve yeni hali...

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Anahtar Kelimeler:
pixee fox estetik

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