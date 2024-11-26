Estetik kurbanı olmuştu! Bir gözünü kaybeden Esin Övet ekrana çıkıp anlattı! '8 ay yalan söyledim'

Gazeteci Esin Övet, 2 yıl önce geçirdiği estetik operasyon sonucu görme kaybı yaşamıştı. Uzunca bir süre ekranlara da yaşadığı durumdan dolayı çıkamamıştı. Övet, sağ gözünde kısmi, sol gözünde ise tamamen görme kaybı yaşadığını söylemişti.

Yıllar sonra ise ünlü gazeteci Esin Övet, Zahide Yetiş'in programına katıldı. Neden uzak kaldığını anlatan Övet, yaşadıklarını anlattı.

"GÖZÜMÜN İÇİNDE SANKİ CAM PARÇALARI VARDI!"

Övet, "Göz kapağı ameliyatı ve bir kez daha göğüslerime müdahale için estetik operasyona girdik. Taksim'de özel bir hastanede. Girdim ve çıktıktan sonra her şey çok farklıydı. İki gözüm de yanıyordu ve sanki gözümün içinde cam parçaları vardı. İki çakmağı alıp gözünüzde yakıyor gibiydi. Doktora söyledim ama 'Her ameliyatta böyle şey olacağı ve 24 saatte geçeceği' söylendi. Ama o 24 saat 8 ay oldu...' dedi.

"YALANLAR UYDURARAK 8 AY GEÇİRDİM!"

Ünlü isim programda şu sözlerle neden ekrana çıkmadığını anlattı: "Hastaneden çıkmadan ayağa kaldırırdım derdim bu olsaydı. Sadece geçirmeye çalıştım, o dönemde 'Alerji kaptım', 'Gözümü iyileştirmeye çalışıyorum' diye saçma sapan yalanlar uydurarak 8 ay geçirdim. Sonra dedim ki 'Ben haberciyim, benim gibi birileri olabilir', gerçekten sesimi çıkardığımda çok tanıdık insan var, bu sektörlerde çok insan sesini çıkarmıyor. Neden çıkarmadığımızı ben kendimden anlatayım. Utanıyoruz. Çünkü herkes şöyle geliyor, 'Sen bu kadar bu sektörün içindesin, her şeyin en iyisini biliyorsun, en iyisine gidersin, doktor ünlü müydü, tanıdık mıydı' gibi şeyler geldiği için belki utanıyoruz, ben utandım. Babamın da rahatsızlığı, 2 ay önce kaybettim, onun rahatsızlığından da susma nedenim, utanmaya eklendi."