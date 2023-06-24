Ünlü gazeteci Esin Övet’e göz estetiği şoku! Tek gözü kör oldu, diğerinde ise görme kaybı var…

Gazeteci Esin Övet estetik operasyon yüzünden az daha gözünden oluyordu. Övet, iddiaya göre korkunç bir ihmalin kurbanı oldu. 7 ay önce kaş kaldırma ve göz kapağı operasyonları geçiren Övet geçirdiği ameliyatın ardından iki gün hastanede kaldığını belirtti. Övet, hastanede yaşadığı ilk anları anlatırken “Çıktım iki gözüm de yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Sol gözüm zaten hiç görmüyor. Sağ gözümde cam var diyorum gözümün içinde cam var.” ifadelerini kullandı.

Durumu daha da ağırlaşan ve bir süre sonra iki gözünün birden görme yetisini kaybettiğini söyleyen Övet, “Yani ben bu evde güneş gözlüğü ve şapka ile gözlerimi kısarak televizyona bakmaya çalıştım” dedi.

"İKİ GÖZÜM DE GÖRMEMEYE BAŞLADI"

Show Haber muhabirine konuşan Esin Övet, aylarca zorlu bir tedavi sürecinden geçtikten sonra ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Operasyondan çıktıktan sonra iki gözüm de görmemeye başladı. Doktorların bana verdiği raporda kimyasal madde kaçtığı için gözüme ve gözüm ameliyat sırasında açık kaldığı için sol gözüm hala görmüyor. Acaba ben kör mü oldum görebilecek miyim, kör mü oldum, göremeyecek miyim derken sağ gözüm görmeye başladı. Yüzde 70-80 oranında görebilmeye başladı benim sağ gözüm. Ancak sol şu anda hala görmüyor. Kornea nakli olmam gerekiyor, fakat kökte bir sorun olduğu için desteklemiyor ve kornea ameliyatında beni kör edebilme riskleri var. Bu ameliyatı yapan doktor da vicdanım rahat deyince ben gerçekten dayanamadım psikolojik şiddet, yalan iftira… Genelde yurt dışı hastaları çok yaşıyormuş. Bu operasyonu lütfen göz doktorlarına yaptırın. Estetik doktorlarına olmayın!”

‘Şöyle yapıyorum ve şu an seni görmüyorum. Mesela şu an sadece mikrofon görebiliyorum’

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATMAYA KARAR VERDİ

Tedavi sürecinde sabırla iyileşmeyi bekleyen Esin Övet’in ise son olarak doktorundan ummadığı tepkiler almaya başlayınca hukuk mücadelesi başlatmaya karar verdiği öğrenildi. Övet yaşadığı mağduriyeti başkalarını yaşamaması içinden başından geçenleri anlattığını belirtti.



