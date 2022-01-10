Sosyal medya fenomeni koronavirüse yakalandıktan sonra ilginç semptomlarını anlattı

Katıldığı şov programından sonra ünlenen Martha Kalifatidis, sosyal medyadaki 630 bin takipçisine Avustralya’da aile arasında kutlanan bir Noel yemeği sırasında koronavirüse yakalandığını açıkladı. Virüs testinin pozitif çıkmasından sonraki iki hafta boyunca hastalıkla mücadele ettiğini belirten Kalifatidis, hala tuhaf semptomların varlığını gösterdiğini söyledi.

“KENDİMİ ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM”

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kalifatidis, “Koronavirüs berbat, çok fena. Soğuk algınlığı ve grip semptomlarıyla beraber bademcik iltihabı ile mide rahatsızlığı hissettim. Michael benden çok daha ağır geçirdi.” dedi.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerinden iki haftadan fazla süre geçtiğini ifade eden Kalifatidis, “Dürüst olmam gerekirse hala kendimi çok kötü hissediyorum. Tuhaf, çirkin ve kalıcı semptomlara sahibim. Aslında pek bir şey yapamıyorum. Hala tat alamıyorum, kulaklarım ve burnum tıkalı, sürekli olarak gaz çıkartma isteği duyuyorum” diye konuştu.



