Estetik operasyonlara 500 bin TL harcamış! Cinsiyet değiştiren Beren Güney'in son hali dudak uçuklattı

Futbolculardan aldığı mesajları ifşalayan Beren Güney bir zamanlar çok konuşulmuştu. Eski adı 'Tolga İmanoğlu' olan Beren Güney, erkek olmak istemediğini 6 yaşında anlamaya başladığını ve küçükken hep kızlarla arkadaşlık kurduğunu söylemişti. Geçmişine dair ifadeleriyle şaşkınlık yaratan Beren Güney şimdilerde Instagram'da sık sık paylaşım yapıyor ve beğeni yağmuruna tutuluyor. İşte Beren Güney'in son hali!

DEFALARCA ESTETİK AMELİYAT OLDU!

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Güney, konuk olduğu bir programda hayatta herkes tarafından beğenilmek istediğini ve bunun için defalarca estetik ameliyat olduğunu söyledi.

Beren Güney küçüklüğünden beri barbie bebeklerle oynadığını ve büyüdüğünde onlar gibi olmayı hayal ettiğini belirtti. İnsan dışı bir güzelliğe sahip olmak istediğini ve bir dönem her hafta burun ameliyatı olduğunu dile getiren Güney, kadın olmayı hayal ettiği dönemlerde annesinin kıyafetlerini denediğini söyledi.

BEREN GÜNEY'İN SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Şimdilerde Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Beren Güney'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Instagram'da 522 bin takipçisi olan 36 yaşındaki Güney tarzı, pozları ve son haliyle oldukça konuşuluyor.

Fenomen Güney, futbolcu Mohamed Elneny'den aldığı mesajı "Bu futbolcuların benimle derdi ne acaba?" ifadelerini kullanarak Instagram'da paylaşmıştı.





