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“En pahalı beden” olmak için uğraştığını itiraf etti! Estetik ameliyatlar için servet harcadı

12.10.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barselona’da yaşayan Instagram fenomeni Ana Carolina Lekker, hayalindeki görünüme kavuşabilmek için sayısız kez bıçak altına yattı. “En pahalı beden” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istediğini dile getiren Lekker, estetik operasyonları için şimdiden 100 bin dolar (901 bin TL) harcadı.

“En pahalı beden” olmak için uğraştığını itiraf etti! Estetik ameliyatlar için servet harcadı

Sosyal medya hesabında yaklaşık 12 bin takipçisi bulunan Barselonalı güzel, Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için bütün hayatını değiştirdi. 5 yılı aşkın süredir estetik operasyonlara yatırım yaptığını dile getiren Lekker, “4 kez burun estetiği oldum. Sayısız dolgu ve botoks işlemi yaptırdım. Rekorlar kitabına girmek için daha fazla estetik operasyona ihtiyacım var” diye konuştu.

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İLK AMELİYATIMI 19 YAŞINDA YAPTIRDIM

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İlk ameliyatını 19 yaşında yaptırdığını dile getiren Lekker, maddi açıdan masrafları karşılayabilmek için o dönemde bir barda çalıştığını söyledi. Sosyal medyada popüler olmasıyla beraber daha fazla estetik operasyon yaptırma fırsatını bulduğunu belirten Lekker, Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için önünde uzun bir yol olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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