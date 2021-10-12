“En pahalı beden” olmak için uğraştığını itiraf etti! Estetik ameliyatlar için servet harcadı

Sosyal medya hesabında yaklaşık 12 bin takipçisi bulunan Barselonalı güzel, Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için bütün hayatını değiştirdi. 5 yılı aşkın süredir estetik operasyonlara yatırım yaptığını dile getiren Lekker, “4 kez burun estetiği oldum. Sayısız dolgu ve botoks işlemi yaptırdım. Rekorlar kitabına girmek için daha fazla estetik operasyona ihtiyacım var” diye konuştu.

İLK AMELİYATIMI 19 YAŞINDA YAPTIRDIM

İlk ameliyatını 19 yaşında yaptırdığını dile getiren Lekker, maddi açıdan masrafları karşılayabilmek için o dönemde bir barda çalıştığını söyledi. Sosyal medyada popüler olmasıyla beraber daha fazla estetik operasyon yaptırma fırsatını bulduğunu belirten Lekker, Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için önünde uzun bir yol olduğunu dile getirdi.



