Estetik yaptırmak isteyen turistler için 14 maddelik rehber

Este Aura Estetik Merkezi CEO'su ve Sağlık Turizmi Uzmanı Emre Korkmaz, estetik cerrahi amacıyla başka bir ülkeye gitmeyi seçenler için şu tavsiyelerde bulunuyor: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ İŞLEM, İSTEDİĞİNİZ DÜZELTMEYİ SAĞLAYACAK MI? Plastik cerrahi için gerçekçi beklentiler oluşturulurken, yapılacak işlemin sağlayabileceği düzeltmeyi anlamak önemlidir. Örneğin karın gerdirme düşünürken liposuctionı da dikkate almak gerekir. İŞLEMİ VE OLASI KOMPLİKASYONLARI TAM OLARAK ANLADINIZ MI? Yapılacak işlemle birlikte ortaya çıkacak olan yara izi, iyileşme süresi ve riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun. DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ İŞLEM İÇİN İYİ BİR ADAY MISINIZ? Yaptırmak istediğiniz cerrahi uygulamanın mantıklı olduğundan emin olabilmek için cerrahınızla yapılacak işlem sonundaki beklentileriniz hakkında konuşun. Komplikasyon riski altında olup olmadığınızı belirlemek için medikal bir tarama yaptırmak, cerrahınız için de önemlidir. CERRAHIN EĞİTİM SEVİYESİ NEDİR? Cerrahın yapacağı işlem hakkında eğitimli ve deneyimli olduğunu doğrulayın. Örneğin meme büyütme için jinekolog ve yüz gerdirme için bir dermatolog seçmek riskli bir karar olacaktır.

PLASTİK CERRAHIN SERTİFİKASI VAR MI? Başta Uluslararası Plastik Cerrahi Derneği (The International Society of Plastic Surgery – ISAPS) üyesi olmak üzere, cerrahların çalışmakta oldukları ülkelerin ulusal plastik cerrahi dernekleri tarafından kabul edilmiş olmaları gereklidir. 94 ülkede 2 bin 400’den fazla sertifikalı plastik cerrahın isim ve adreslerine ulaşmak için ISAPS üye bulma motorunu kullanabilirsiniz. CERRAH, ULUSAL VE ULUSLARARASI PLASTİK CERRAHİ DERNEKLERİNİN TANINAN BİR ÜYESİ Mİ? ISAPS üyeliği her ikisini de garanti etmektedir. ISAPS en büyük uluslararası bireysel plastik cerrah derneğidir. Üyeler davetiye ile kabul edilir ve üst düzey bir incelemeden sonra başvuranlar üyeliğe kabul edilir. Sizi ameliyat edecek cerrahın ulusal plastik cerrahi derneğine üye olup olmadığını, plastik cerrahi sertifikası olup olmadığını ve yaptırmak istediğiniz işlem için gerekli eğitimi almış olup olmadığını sorma hakkınız olduğunu bilmelisiniz. CERRAHIN BÜROSUNDAKİ 'ANAHTAR PERSONEL' SİZİN DİLİNİZİ AKICI BİR ŞEKİLDE KONUŞUYOR MU?

Direkt ana dilinizle veya çok iyi bildiğiniz bir yabancı dille iletişim kurmuyorsanız aradaki anahtar personelin gereken dil yetkinliğine sahip olması çok önemlidir. Sizi kolayca anlamıyorlarsa karışıklık çıkabilir. KİMİNLE İLETİŞİM İÇİNDESİNİZ? Doktorla doğrudan konuşmalısınız. Bir seyahat acentesi sadece yolculuk ve konaklama düzenlemesini yapmalıdır. CERRAHIN REFERANSLARINI KONTROL ETTİNİZ Mİ? Benzer uygulamaları yaptırmış hastaların isimlerini ve iletişim bilgilerini isteyin. Onlara cerrahla ve çalışanlarıyla olan deneyimlerini, bakım sonrası uygulamalarını ve operasyondan sonraki takip hakkında sorular sorun. CERRAH VE ÇALIŞTIĞI KURUM GÜVENLİK İÇİN BİR KONTROL LİSTESİ KULLANIYOR MU? Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 19 soruluk bir cerrahi güvenlik kontrol listesi oluşturdu ve bu liste ile cerrahi komplikasyonlar ve ölümlerin önüne geçilmesi isteniyor. Cerrahınıza WHO’nun kontrol listesini kullanıp kullanmadığını sorun. PLASTİK CERRAHIN KLİNİĞİ YA DA HASTANESİ AKREDİTE YA DA SERTİFİKA SAHİBİ Mİ?