Estetikle 30 yaş gençleşti! Yaşlı kadının değişimini görenler şaştı kaldı! 'Genç bir adamla rahat evlenir'

Sosyal medyada bir doktorun paylaştığı değişim videosu görenleri hayrete düşürdü. Meksika'dan Vietnam'a estetik ameliyat olmak için gelen 50'li yaşlarındaki kadın birçok estetik operasyonla adeta gençleşti ve bambaşka birine dönüştü.

Görenlerin gözlerine inanamadığı o anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. "Yeni hali torunu gibi görünüyor" , "İnanılmaz bir iş" , "20'li yaşlarında biriyle evlenebilir" gibi yorumlar yapıldı.

İŞTE YENİ HALİ:



Yüz gerdirme ameliyatıyla 20'li yaşlarında görünen kadının yeni halini görenler şaştı kaldı.