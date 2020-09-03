Estupinan'ın yeni takımı Çaykur Rizespor

Denizlispor'un Zeki Yavru ise geçtiğimiz gün Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlayarak, imza töreni düzenlendi. Geçtiğimiz sezonda Denizlispor’da forma giyen 23 yaşındaki Oscar Estupinan, Çaykur Rizespor ile görüşmelerinin tamamlandığı ve kulübü Guimares’le her konuda anlaşıldığı ifade edildi.
2020-2021 Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Rizespor, transfer çalışmalarına devam ederken, Estupinan’ın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. Kontrollerinin ardından resmi sözleşme töreni düzenleneceği ifade edildi.
Kolombiyalı 23 yaşındaki genç oyuncu Estupinan Denizlispor’da geçtiğimiz sezonda Süper ligde görev aldığı 31 maçta 7 gol, Türkiye Kupası’nda ise 5 maçta ise 7 gol attı.
(İHA)
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