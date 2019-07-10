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Etekli soyguncular kıskıvrak yakalandı

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YAŞAM  | 10.07.2019 20:55 | Son Güncelleme

Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunu silahlı, maskeli ve etekli 3 kişi soygun yaptı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan soyguncuları kısa sürede yakaladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay gece saatlerinde Tuzla Anadolu Mahallesi Kanuni Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ellerinde pompalı tüfekle buraya gelen maskeli 3 kişi, kasadaki çalışandan paraları vermesini istedi. Soyguncular, kasadaki bir miktar parayı aldıktan sonra kayıplara karışırken çalışanlar, panik butonuna basarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUNCULAR KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın yaşandığı yerin çevresinde araştırma yapan ekipler boş bir arazideki iki kişiyi fark etti. Polisleri fark edince koşmaya başlayan şüphelilerden biri cebindeki paraları yere atarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri soygunculardan H.G ve A.G.'yi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. İki şüphelinin yakalandığı yerden 300 metre uzaklıktaki çalılıklarda saklanmış halde bulunan pompalı tüfek ve etek bulundu. Diğer şüpheli M.S.E ise Alsancak Caddesi'nde yakalandı. Soyguncuların üzerinde toplam 4 bin 365 lira çıktı. Soyguncular, Tuzla Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adliye Sarayı'na gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tuzla soygun hırsızlık

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