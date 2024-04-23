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  4. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan kutlamasında! "Özlenen devlet adamı" yorumları yağdı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan kutlamasında! "Özlenen devlet adamı" yorumları yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.04.2024 14:54
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut halkıyla beraber 23 Nisan’ı kutladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncuya sosyal medyada mesaj yağdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda en çok öne çıkan isimlerden biri de Behzat Ç ile hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu oldu.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sabahın erken saatlerinde çocuklarla beraber sokaklarda marş söyledi.

Atamızdan bize, bizden gelecek nesillere... Mynet ekibi olarak dünyadaki bütün çocukların 23 Nisan'ını kutlarız Atamızdan bize, bizden gelecek nesillere... Mynet ekibi olarak dünyadaki bütün çocukların 23 Nisan'ını kutlarız

Halkla iç içe şarkılarla 23 Nisan'ı kutlayan başarılı oyuncunun o hallerine sosyal medyada yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

Kimi "Hasret kaldığımız devlet adamı" derken kimi "Özlediğimiz görüntüler" dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun halkla ve çocuklarla iç içe samimi hallerine beğeni yağdı ve görüntüler hızlıca sosyal medyada yayıldı.

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