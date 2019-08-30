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İlk insana ait kafatası bulundu!

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İLGİNÇ HABERLER  | 30.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Bilim insanları Etiyopya'da ilk insanlara ait neredeyse eksiksiz halde bir kafatası keşfetti. Kafatasının ait olduğu canlının bundan 3,8 milyon yıl önce yaşamış, maymun ve insan benzeri özellikler taşıyan bir türe ait olduğu bildirildi.

İlk insana ait kafatası bulundu!

İlk defa 4,2 milyon yıl önce ortaya çıkan Australopithecus ananmensis türüne ait olan ve MRD adı verilen fosilin modern insanın evrim sürecinde çok önemli bir döneme ışık tutması bekleniyor.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın 550 kilometre kuzeydoğusunda keşfedilen kafatasının önden arkaya uzunluğu yaklaşık 20 santimetre, genişliği ise 11,5 santimetre. Daha önceki çalışmalar bu türün boyunun yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğunu ortaya koymuştu, ancak bu kafatasının ait olduğu erkeğin boyuna ilişkin bilim insanları henüz bir tahmin bildirmedi.

MRD'nin ait olduğu türün iki ayaklı olduğu ancak ağaçlar arasında gezebildiği ve modern insandan daha küçük olduğu sanılıyor.

LUCY'NİN ATASI

Bulunan türün 1974 yılında keşif yapılan yerin yaklaşık 56 kilometre yakınındaki Afar bölgesinde gün yüzüne çıkarılan ve Lucy adı verilen iskelet kalıntılarının atası olduğu tahmin ediliyor. Lucy'nin 3,2 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilmişti.

Kafatası, ait olduğu türün nasıl beslendiğinden, beyninin büyüklüğüne ve yüz şekline kadar birçok önemli bilgi edinmek için büyük bir fırsat sunuyor. Bu nedenle araştırma ekibinin başındaki Cleveland Doğa tarihi Müzesi'nden paleoantropolog Yohannes Haile-Selassie bulunan kafatasının hayatta bir kez yapılabilecek bir keşif olduğunu belirtiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya kafatası

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