Etkileri çok büyük: İyot boy uzatıyor ve zeka gelişimini destekliyor

Troid bezinden hormon salgılanması için çok önemli bir madde olan iyotun günlük alınması gereken miktarı toplu iğne başı kadar. Vücudumuz için bu kadar gerekli olan mineralin gebelikte iki kat daha fazla daha ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Dr. Aytekin, “Tiroid bezi beynin emir eridir. Anne kendi metebolizmasını ve tiroit bezini ayarlarken bebeğin de tiroit bezi çalışmaya başlar. Çocuğun boyunun uzaması ona bağlıdır. Tiroit beziniz ne kadar iyi çalışırsa büyüme hormonunuz da o denli iyi çalışıyor demektir. Aynı zamanda iyot çocukta zeka seviyesini artıran en önemli etkenlerdendir. İyotun çocuktaki zeka seviyesini yüzde 11,5 oranında artırdığı bilimsel olarak kanıtlandı’’ dedi...

Japonlar boyunu iyotla uzattı

Sağlıklı yaşam formulünde iyotun çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Dr. Aytekin sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’İyot hep göz ardı edilen bir madde. Japonlar iyotu keşfetti; halkının boyunu uzattı. İyot'a neden ihtiyacımız var; ya da iyotsuz yaşanır mı? İyotsuz yaşanmaz. İyot birçok kanser türünün önlenmesinde bir numara ilaçtır, bir numaralı maddedir. İyot tiroit bezini çok iyi çalıştırır, prostat ve meme kanserini engeller.