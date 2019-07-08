YEMEK

Etkileri çok büyük: İyot boy uzatıyor ve zeka gelişimini destekliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

Besin yoluyla vücudumuza aldığımız iyot, vücudumuz tarafından üretilmez. Eksikliğinde ise birçok sağlık problemi beraberinde gelir.

Etkileri çok büyük: İyot boy uzatıyor ve zeka gelişimini destekliyor

Troid bezinden hormon salgılanması için çok önemli bir madde olan iyotun günlük alınması gereken miktarı toplu iğne başı kadar. Vücudumuz için bu kadar gerekli olan mineralin gebelikte iki kat daha fazla daha ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Dr. Aytekin, “Tiroid bezi beynin emir eridir. Anne kendi metebolizmasını ve tiroit bezini ayarlarken bebeğin de tiroit bezi çalışmaya başlar. Çocuğun boyunun uzaması ona bağlıdır. Tiroit beziniz ne kadar iyi çalışırsa büyüme hormonunuz da o denli iyi çalışıyor demektir. Aynı zamanda iyot çocukta zeka seviyesini artıran en önemli etkenlerdendir. İyotun çocuktaki zeka seviyesini yüzde 11,5 oranında artırdığı bilimsel olarak kanıtlandı’’ dedi...

Japonlar boyunu iyotla uzattı

iStock-875205410 (1)

Sağlıklı yaşam formulünde iyotun çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Dr. Aytekin sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’İyot hep göz ardı edilen bir madde. Japonlar iyotu keşfetti; halkının boyunu uzattı. İyot'a neden ihtiyacımız var; ya da iyotsuz yaşanır mı? İyotsuz yaşanmaz. İyot birçok kanser türünün önlenmesinde bir numara ilaçtır, bir numaralı maddedir. İyot tiroit bezini çok iyi çalıştırır, prostat ve meme kanserini engeller.

Mental berraklığı sağlar

mental

Yani zeka seviyesinin daha yüksek olmasını sağlar. Ama artık topraklarımızda iyot bitti. İnsanlar deniz kenarında yaşıyoruz iyot alıyoruz diye düşünüyorlar; bu tamamen yanlış. Deniz kenarında yaşayıp iyot buharını koklayabilmek ve alabilmek için o bölgenin içerisinde petrol havzalarının olması gerekir.
Metabolizma hızını düzenler ve kilo kontrolü sağlar.

iStock-869378648 (2)

Cildin ve saçın çok daha parlak olmasına yardımcı olur. Saçın uzama süresini hızlandırır.
Hamilelerin iyot alımı son derece önemlidir, çoğu zaman ölü doğumların önüne geçer.
Kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebilir.
Hücre gelişimini destekler ve guatırı tedavi eder.


PARTNERKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyinKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyin
Tanrıların yiyeceği olarak biliniyor! 600 farklı tattan oluşuyorTanrıların yiyeceği olarak biliniyor! 600 farklı tattan oluşuyor
Doktorlardan önemli açıklama: Her gün bir avuç yerseniz...Doktorlardan önemli açıklama: Her gün bir avuç yerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iyot iyotun faydaları iyot neye iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Şahan Gökbakar'dan kızıyla gülümseten video

Şahan Gökbakar'dan kızıyla gülümseten video

Her gün yutulduğunda 2 ayda 14 kilo verdiriyor

Her gün yutulduğunda 2 ayda 14 kilo verdiriyor

Doktorlardan önemli açıklama: Her gün bir avuç yerseniz...

Doktorlardan önemli açıklama: Her gün bir avuç yerseniz...

Tanrıların yiyeceği olarak biliniyor! 600 farklı tattan oluşuyor

Tanrıların yiyeceği olarak biliniyor! 600 farklı tattan oluşuyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 malzemeli kurabiye tarifi

3 malzemeli kurabiye tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıklı bir mangal keyfi için bu 7 kurala dikkat edin

Mangal pişirirken bu hatayı sakın yapmayın! Kansere neden...

Çikolata hakkında daha önce bilmediğiniz 8 bilgi

Tanrıların yiyeceği olarak biliniyor! 600 farklı tattan oluşuyor

Hep zararlı bildik ama çikolata faydalarıyla şaşırtıyor

Doktorlardan önemli açıklama: Her gün bir avuç yerseniz...

Kimin aklına gelirdi? Her gün bir adet yutarak iğne ipliğe dönüyorlar

Her gün yutulduğunda 2 ayda 14 kilo verdiriyor

Tavuk eti tüketildiğinde faydası büyük: Günde 90 gram yiyen çocuklar daha hızlı uzuyor

Günde 90 gram yiyen çocuklar daha hızlı uzuyor

Uzmanlar artık üç değil iki öğün öneriyor

Oruç tutar gibi beslenerek fazlalıklardan kurtulun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.