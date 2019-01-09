Etkileri inanılmaz: Günde 2 adet kivi yediğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor!

Kivi, esasen pıhtı, trigliseritlerin oluşumunu ve kan dolaşımını azaltan doğal kan inceltici maddelerden biri olarak adlandırılmıştır. Tüm bunlar sağlıklı bir kalbe ve atardamarlar demektir.
Norveç Oslo Üniversitesi'nde Beslenme Departmanı tarafından yapılan bir araştırma , kivi meyvesinin kardiyovasküler hastalıklarda faydalı olabileceğini buldu. Araştırmacılar kivi meyvesinin trombosit aktivitesini ve plazma lipitlerini modüle edip etmediğine bakmış ve “28 gün boyunca günde iki veya üç kivi tüketmenin, trombosit agregasyonunun kollajene ve ADP'ye verdiği kontrollere kıyasla% 18 oranında azaldığını” bulmuşlardır.
Araştırmacılar ayrıca kivi meyve yemenin kan trigliserit seviyesini kontrolle karşılaştırıldığında % 15 azalttığı sonucuna varmışlardır.
Kivi meyvesi, vücudunuzun hastalıklarla savaşabilmesi için bağışıklık sistemini güçlendiren güçlü bir antioksidan görevi gören ağır bir C vitamini dozu içerir. Üstelik kivi, taze portakala göre neredeyse iki kat daha fazla C vitamini içermektedir. Aynı zamanda bu meyve kırmızı ve beyaz kan hücreleri üreten folik asit içerir be vücudu enfeksiyonlardan koruyan antikorlarla doludur.
Kivi içerisindeki aktifleştirici enzimlerin metabolik enerji seviyelerini iyileştirdiği ve nörotransmiterlerin enerjiyi arttırmasına yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Yeni Zelanda'da Beslenme Bilimleri Dergisi tarafından yayınlanan araştırmada, altı haftalık bir süre zarfında 18 ila 35 yaşları arasındaki 35 erkeklere, günlük yarım kivi veya iki kivi verildi. Araştırmadan sonra günde iki kivi tüketenlerin enerjide yüzde 31'lik bir artış sağladıkları tespit edildi.
Günde 2 adet kivi tüketerek, sindirim sisteminiz için gerekli olan liften 4,2 gram vücudunuza depolamış olursunuz. Lifin yanı sıra kivi meyvesi sindirim sistemini düzene soktuğu bilinen actinidin emzimlerini içerir.
Hong Kong Üniversitesi'nde yapaılan bir araştırma sonucu; bir ay boyunca günde 2 adet kivi yiyen yetişkinlerin kronik kabızlık rahatsızlıklarında yüzde 23 bir azalma yaşandığı kaydedildi. Bağırsak hareketlerini hızlandıran kivi sağlıklı bir sindirim sisteminin anahtarı olarak biliniyor.
Taipei Tıp Üniversitesi'nden bir çalışmada, 20 ila 55 yaş arası 24 gönüllü (2 erkek, 22 kadın), dört haftalık bir süre boyunca yatmadan bir saat önce iki kivi tükettiler. Dört haftalık kivi tüketiminden sonra, deneklerin toplam uyku süresini ve uyku verimliliğini önemli ölçüde arttırdığı, yüzde 15 daha uzun uyuduğu ve başlangıç seviyesine göre% 41 daha hızlı uykuya daldığı görüldü.
Astım nedeniyle uyumakta sorun yaşıyorsanız, kivi de bunu düzeltebilir. Güney Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi'ndeki bilim insanları kivinin güçlü enziminin, actinidin'in (beyazdaki kan hücrelerini azaltarak (astımlı ve alerjik hastalarda aşırı miktarda bulunan )) astım semptomlarını azalttığını ortaya koydu.
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