YEMEK

Etkileri inanılmaz: Günde 2 adet kivi yediğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.01.2019 10:37 | Son Güncelleme

Oldukça lezzetli, sulu ve ekşi olan bu meyve düzenli olarak tüketildiğinde sağlığımız için vazgeçilmez bir şifa kaynağı oluyor.

Etkileri inanılmaz: Günde 2 adet kivi yediğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor!

Sağlıklı kalp ve arterler

Kivi, esasen pıhtı, trigliseritlerin oluşumunu ve kan dolaşımını azaltan doğal kan inceltici maddelerden biri olarak adlandırılmıştır. Tüm bunlar sağlıklı bir kalbe ve atardamarlar demektir.

Norveç Oslo Üniversitesi'nde Beslenme Departmanı tarafından yapılan bir araştırma , kivi meyvesinin kardiyovasküler hastalıklarda faydalı olabileceğini buldu. Araştırmacılar kivi meyvesinin trombosit aktivitesini ve plazma lipitlerini modüle edip etmediğine bakmış ve “28 gün boyunca günde iki veya üç kivi tüketmenin, trombosit agregasyonunun kollajene ve ADP'ye verdiği kontrollere kıyasla% 18 oranında azaldığını” bulmuşlardır.

Araştırmacılar ayrıca kivi meyve yemenin kan trigliserit seviyesini kontrolle karşılaştırıldığında % 15 azalttığı sonucuna varmışlardır.

Güçlü bir bağışıklık sistemi

kivi

Kivi meyvesi, vücudunuzun hastalıklarla savaşabilmesi için bağışıklık sistemini güçlendiren güçlü bir antioksidan görevi gören ağır bir C vitamini dozu içerir. Üstelik kivi, taze portakala göre neredeyse iki kat daha fazla C vitamini içermektedir. Aynı zamanda bu meyve kırmızı ve beyaz kan hücreleri üreten folik asit içerir be vücudu enfeksiyonlardan koruyan antikorlarla doludur.

İyi bir enerji kaynağı

enerji

Kivi içerisindeki aktifleştirici enzimlerin metabolik enerji seviyelerini iyileştirdiği ve nörotransmiterlerin enerjiyi arttırmasına yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Yeni Zelanda'da Beslenme Bilimleri Dergisi tarafından yayınlanan araştırmada, altı haftalık bir süre zarfında 18 ila 35 yaşları arasındaki 35 erkeklere, günlük yarım kivi veya iki kivi verildi. Araştırmadan sonra günde iki kivi tüketenlerin enerjide yüzde 31'lik bir artış sağladıkları tespit edildi.

Sağlıklı bir sindirim sistemi

bağırsak

Günde 2 adet kivi tüketerek, sindirim sisteminiz için gerekli olan liften 4,2 gram vücudunuza depolamış olursunuz. Lifin yanı sıra kivi meyvesi sindirim sistemini düzene soktuğu bilinen actinidin emzimlerini içerir.

Hong Kong Üniversitesi'nde yapaılan bir araştırma sonucu; bir ay boyunca günde 2 adet kivi yiyen yetişkinlerin kronik kabızlık rahatsızlıklarında yüzde 23 bir azalma yaşandığı kaydedildi. Bağırsak hareketlerini hızlandıran kivi sağlıklı bir sindirim sisteminin anahtarı olarak biliniyor.

Kaliteli bir uyku

uyku

Taipei Tıp Üniversitesi'nden bir çalışmada, 20 ila 55 yaş arası 24 gönüllü (2 erkek, 22 kadın), dört haftalık bir süre boyunca yatmadan bir saat önce iki kivi tükettiler. Dört haftalık kivi tüketiminden sonra, deneklerin toplam uyku süresini ve uyku verimliliğini önemli ölçüde arttırdığı, yüzde 15 daha uzun uyuduğu ve başlangıç seviyesine göre% 41 daha hızlı uykuya daldığı görüldü.

Astım nedeniyle uyumakta sorun yaşıyorsanız, kivi de bunu düzeltebilir. Güney Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi'ndeki bilim insanları kivinin güçlü enziminin, actinidin'in (beyazdaki kan hücrelerini azaltarak (astımlı ve alerjik hastalarda aşırı miktarda bulunan )) astım semptomlarını azalttığını ortaya koydu.


Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Bu besinler beyni küçültüyor!Bu besinler beyni küçültüyor!
Sakın bu hatayı yapmayın!Sakın bu hatayı yapmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kivinin faydaları kivinin faydaları nelerdir

En Çok Okunan Haberler

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

Bu besinler beyni küçültüyor!

Bu besinler beyni küçültüyor!

Şoke eden iddialar: Seks tarikatı kurup...

Şoke eden iddialar: Seks tarikatı kurup...

Karatay domuz gribine karşı önerdi: Yakmadan için!

Karatay domuz gribine karşı önerdi: Yakmadan için!

Yemekten sonra çay içerseniz...

Yemekten sonra çay içerseniz...

Etkileri inanılmaz: Günde 2 adet kivi yediğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor!

Etkileri inanılmaz: Günde 2 adet kivi yediğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erzincan Usulü Kelecoş

Erzincan Usulü Kelecoş

Siz Uyurken 8 Saat Boyunca Yağ Yakmaya Devam Ettiren Mucize İçecek!

Siz Uyurken 8 Saat Boyunca Yağ Yakmaya Devam Ettiren Mucize İçecek!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
EY YÜCE RABBİM SANA SONSUZ HAMDÜSENALAR OLSUN. Öyle nimetler veriyorsun ki gün geçmesin hergün bir faydası olan nimetlerinin haberini duyuyoruz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim demiş kzor diye! Kışın zayıflatan kahveli acı çay

Kim demiş kzor diye! Kışın zayıflatan kahveli acı çay

İsminin hakkını veriyor! Meleklerin meyvesi papayanın kanserden korunun

Çekirdeklerini sakın atmayın! Baştan sona yeniliyor

Karatay konuştu: Yemekten sonra çay içilmez!

Yemekten sonra çay içerseniz...

Yanlış biliyormuşuz! Her gün en az 3 litre su içilmesi doğru değildir

Yanlış biliyormuşuz! Her gün en az 3 litre su içilmesi doğru değildir

Lezzeti çikolatayı sollar! Hurmayla hazırlayabileceğiniz efsane lezzetler

Lezzeti çikolatayı sollar! Hurmayla hazırlayabileceğiniz efsane lezzetler

40 yaşından sonra uzak durmanız gereken yiyecek ve içecekler

40 yaşından sonra uzak durmanız gereken yiyecek ve içecekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.