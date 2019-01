Etkileri inanılmaz: Günde 2 adet kivi yediğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor!

Sağlıklı kalp ve arterler

Kivi, esasen pıhtı, trigliseritlerin oluşumunu ve kan dolaşımını azaltan doğal kan inceltici maddelerden biri olarak adlandırılmıştır. Tüm bunlar sağlıklı bir kalbe ve atardamarlar demektir.

Norveç Oslo Üniversitesi'nde Beslenme Departmanı tarafından yapılan bir araştırma , kivi meyvesinin kardiyovasküler hastalıklarda faydalı olabileceğini buldu. Araştırmacılar kivi meyvesinin trombosit aktivitesini ve plazma lipitlerini modüle edip etmediğine bakmış ve “28 gün boyunca günde iki veya üç kivi tüketmenin, trombosit agregasyonunun kollajene ve ADP'ye verdiği kontrollere kıyasla% 18 oranında azaldığını” bulmuşlardır.

Araştırmacılar ayrıca kivi meyve yemenin kan trigliserit seviyesini kontrolle karşılaştırıldığında % 15 azalttığı sonucuna varmışlardır.

Güçlü bir bağışıklık sistemi

Kivi meyvesi, vücudunuzun hastalıklarla savaşabilmesi için bağışıklık sistemini güçlendiren güçlü bir antioksidan görevi gören ağır bir C vitamini dozu içerir. Üstelik kivi, taze portakala göre neredeyse iki kat daha fazla C vitamini içermektedir. Aynı zamanda bu meyve kırmızı ve beyaz kan hücreleri üreten folik asit içerir be vücudu enfeksiyonlardan koruyan antikorlarla doludur.