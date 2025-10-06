Mynet Trend

Etkileşim heyecanı belediye başkanlarını hataya zorluyor! Son örnek Nevşehir'den... Rasim Arı paylaştı sosyal medyada tepki çekti: "Yol yok"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sosyal medya hesabında paylaştığı video sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Rasim Arı'nın elinde çiçekle gördüğü bir gence "Bu çiçek kime manitana mı? Ben sizin nikahınızı kıyarım" demesi hoş bir diyalog gibi görünse de söz konusu diyaloğun yaşandığı yerde yol ve asfaltın olmaması belediyeye büyük bir eksi yazdı.

Son dönemde Türkiye’deki bazı il ve ilçe belediye başkanları sosyal medyayı yoğun şekilde kullanıyor. Öyle ki sadece sosyal medyaya içerik üretmek, video üretmek için çalıştırılan kurgucular, metin yazarları var. Bu da belediye başkanlarını sonsuz bir etkileşim yarışına itiyor.
Bunun son örneğini Nevşehir’de yaşadık. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, etkileşim hastalığının son örneklerinden…

MYNET DETAY | Daha önce AK Parti'de siyaset yapan daha sonra 2023 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Rasim Arı, sosyal medyayı etkin şekilde kullanıyor. Rasim Arı, son paylaştığı videoyla tartışma yarattı.

RASİM ARI PAYLAŞTI, O ANLAR GÜNDEM OLDU: "YOL YOK"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın "Samimi belediyecilik" notuyla yaptığı paylaşımda elinde çiçek olan çocuklarla samimi sohbette bulunduğu görülüyor fakat konuşmanın yapıldığı yerde asfaltın yani yolun olmaması da durumu daha ilginç bir hale getiriyor.

