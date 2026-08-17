Etkileşim uğruna tehlikeli oyun! Köpek balığı videoları alarm veriyor

Sosyal medyada dikkat çekici görüntüler elde etme yarışı, bazı içerik üreticilerini vahşi hayvanlara giderek daha fazla yaklaşmaya itiyor. Son bir yılda en az üç influencerın köpek balığı saldırısında yaralandığı belirtilirken, uzmanlar "mükemmel görüntü" uğruna hayvanların doğal alanlarına girilmemesi konusunda uyarıyor.

KÖPEK BALIĞI SALDIRISI KAMERAYA YANSIDI

BBC'nin haberine göre, Brezilyalı sosyal medya içerik üreticisi 37 yaşındaki Tayane Dalazen, nisan ayında Brezilya kıyılarında köpek balığı saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulan Dalazen, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede on milyonlarca kez izlendi.

Dalazen, görüntüleri sosyal medya için çekmediğini, köpek balığına dokunmadığını veya hayvanı kışkırtmadığını söyledi. Ancak içerik üreticisi, buna rağmen köpek balığına fazla yaklaştığını kabul etti.

KÖPEK BALIĞININ ÜZERİNE ÇIKAN BİLE VAR

Uzmanlar, son dönemde sosyal medyada köpek balıklarıyla çok yakın mesafede yüzülen, hayvanlara dokunulan ve hatta üzerlerine binilen görüntülerin arttığına dikkat çekiyor.

Köpek balığı bilimcisi Kristian Parton, bu tür videoları artık neredeyse her hafta gördüğünü belirterek, insanların hayvanlara yaklaşmasının ciddi kazalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Temmuz ayında bir içerik üreticisi, zıpkınla balık avladığı sırada bir resif köpek balığının saldırısına uğradı ve bacağını kaybetme tehlikesi yaşadı. Aralık ayında ise Çinli bir içerik üreticisi Maldivler'de köpek balığı tarafından ısırıldı. Her iki olay da kameraya yansıdı.

Dünya genelindeki insan-köpek balığı etkileşimlerini takip eden International Shark Attack File araştırmacıları da son üç yılda, köpek balıklarıyla görüntü çekmeye çalışırken ısırılan insanların sayısında belirgin artış gözlemlediklerini belirtti.

Bir başka araştırmada ise "vahşi yaşamla yüzme" turlarına katılan influencer ve fotoğrafçıların güvenlik talimatlarını göz ardı etme ihtimali en yüksek gruplar arasında yer aldığı ortaya konuldu.

YAKLAŞMAK HAYVANLARI DA STRESE SOKUYOR

Uzmanlara göre köpek balıkları, insanların kişisel alanlarına girmesi halinde savunma amacıyla veya merak nedeniyle ısırabilir. Ancak tehlike yalnızca insanlar açısından oluşmuyor.

İnsanların hayvanlara yaklaşması ve dokunması, köpek balıklarında da stres yaratabiliyor. Bilimsel çalışmalar, köpek balıklarına yaklaşılması veya dokunulmasının stresle bağlantılı glukokortikoid hormonlarının seviyesini yükseltebildiğini gösteriyor.

Bu durumun hayvanların bağışıklık sistemini zayıflatabileceği ve ölüm riskini artırabileceği belirtiliyor. Yavruların gelişimi de bu stres nedeniyle olumsuz etkilenebiliyor.

Uzmanlar özellikle köpek balıklarının beslenme, üreme veya yavrulama alanlarında rahatsız edilmesinin, hayvanların yaşamlarını sürdürmeleri açısından kritik olan bölgelerden uzaklaşmalarına neden olabileceğine dikkat çekiyor.