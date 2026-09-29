Saksıya bakır para gömün: Etkisine şaşıracaksınız

Evde bitki yetiştirenler, bitkilerin daha sağlıklı büyümesi ve toprağın korunması için farklı yöntemlere başvuruyor. Son dönemde öne çıkan uygulamalardan biri ise saksı toprağına bakır para gömmek.

Bahçıvanlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından önerilen bu yöntem, özellikle nemli toprakta oluşabilen mantar ve bakterilere karşı kullanılabiliyor. Bunun temelinde ise bakırın kanıtlanmış antimikrobiyal özellikleri bulunuyor.

BAKIRIN BİTKİLERE ETKİSİ

Bakır, bitkiler için gerekli olan mikro besinlerden biri. Fotosentezde ve çeşitli enzimatik reaksiyonlarda rol oynayan bu mineral, bitkinin gelişiminde önemli görevler üstleniyor.

Aynı zamanda bakırın mantar ve bakterilere karşı antimikrobiyal özelliği bulunuyor. Bu nedenle bakır, tarımda bazı fungisitlerin içeriğinde de kullanılıyor.

Saksıya bakır para gömme yöntemi de bu özelliğe dayanıyor. Toprağın nemli olduğu ortamlarda çoğalabilen bazı mantar ve bakterilere karşı bakırın doğal bir bariyer oluşturabileceği düşünülüyor.

Bu nedenle yöntemde kullanılacak paranın gerçekten yüksek oranda bakır içermesi gerekiyor.

SAKSIYA BAKIR PARA NASIL GÖMÜLÜR?

Uygulama için birkaç basit adıma dikkat edilmesi öneriliyor:

Kırmızımsı renkte, daha yüksek bakır içeriğine sahip olduğu düşünülen paralar tercih edilmeli.

Paralar kullanılmadan önce aşındırıcı ürünler kullanılmadan temizlenmeli.

Para, bitkinin gövdesinin yakınına ve birkaç santimetre derinliğe gömülmeli.

Bir saksıda en fazla bir veya iki para kullanılmalı.

FAZLA BAKIR BİTKİYE ZARAR VEREBİLİR

Bakırın faydalı bir mikro besin olması, fazla miktarda kullanıldığında zararsız olduğu anlamına gelmiyor. Toprakta aşırı bakır birikmesi bitkiler açısından toksik etki yaratabiliyor.

Fazla bakır, toprağın dengesini bozarak demir ve çinko gibi diğer besinlerin bitki tarafından alınmasını engelleyebiliyor. Bunun sonucunda yapraklarda nekroz gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Bu nedenle bakır para yöntemi bitki bakımının temel unsurlarının yerine geçmiyor. İyi drenaj, kontrollü sulama ve yeterli ışık, sağlıklı bitki yetiştirmenin temel koşulları olmaya devam ediyor.

Bakır para ise ancak uygun şekilde ve sınırlı miktarda kullanılan tamamlayıcı bir yöntem olarak değerlendirilebilir.