Etkinliğe damga vurdu: O sözleri ilk defa duydu! Trump bile şaşkınlıkla izledi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte hem sağlık politikalarına dair açıklamalarda bulundu hem de doğuştan işitme kaybı yaşayan 2 yaşındaki Travis Smith ve ailesini ağırladı. Regeneron tarafından geliştirilen bir tedaviyle işitme yetisini kazandığı öne sürülen küçük çocuk, Oval Ofis’teki neşeli halleriyle dikkatleri üzerine çekti.

OVAL OFİS’TE RENKLİ ANLAR

Etkinlik sırasında Trump, küçük çocuğun tedavi sonrası annesi Sierra Smith’in “Seni seviyorum” sözlerini duyabildiğini ifade etti. Bu gelişme, salonda bulunanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Kameralar önünde oldukça rahat tavırlar sergileyen küçük Travis Smith, Oval Ofis’te çıplak ayakla dolaştı, dans etti ve bir süre yerde emekleyerek oyun oynadı. Bu anlar ABD basınında “mucize çocuk” yorumlarına neden oldu.

AİLEDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Çocuğun annesi Sierra Smith, tedavi sürecinin ardından oğlunun müzik dinleyebildiğini, dans etmeye ve enstrümanlara ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Etkinlikte ayrıca reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik adımlar da gündeme gelirken, Trump’ın daha önce COVID-19 tedavisinde kullandığı Regeneron şirketiyle olan bağlantıları da yeniden dikkat çekti. Şirketin kurucu ortağı Leonard Schleifer’in Trump’ın golf arkadaşı olduğu bilgisi de kamuoyunda tartışma yarattı.