Etkinliğe damga vurdu: O sözleri ilk defa duydu! Trump bile şaşkınlıkla izledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlediği etkinlikte renkli anlar. Doğuştan işitme kaybı yaşayan 2 yaşındaki Travis Smith’in tedavi sonrası işitme yetisini kazanması ve Oval Ofis’te sergilediği neşeli anlar dikkat çekti.

Etkinliğe damga vurdu: O sözleri ilk defa duydu! Trump bile şaşkınlıkla izledi
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte hem sağlık politikalarına dair açıklamalarda bulundu hem de doğuştan işitme kaybı yaşayan 2 yaşındaki Travis Smith ve ailesini ağırladı. Regeneron tarafından geliştirilen bir tedaviyle işitme yetisini kazandığı öne sürülen küçük çocuk, Oval Ofis’teki neşeli halleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Etkinliğe damga vurdu: O sözleri ilk defa duydu! Trump bile şaşkınlıkla izledi 1

OVAL OFİS’TE RENKLİ ANLAR

Etkinlik sırasında Trump, küçük çocuğun tedavi sonrası annesi Sierra Smith’in “Seni seviyorum” sözlerini duyabildiğini ifade etti. Bu gelişme, salonda bulunanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Kameralar önünde oldukça rahat tavırlar sergileyen küçük Travis Smith, Oval Ofis’te çıplak ayakla dolaştı, dans etti ve bir süre yerde emekleyerek oyun oynadı. Bu anlar ABD basınında “mucize çocuk” yorumlarına neden oldu.

Etkinliğe damga vurdu: O sözleri ilk defa duydu! Trump bile şaşkınlıkla izledi 2

AİLEDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Çocuğun annesi Sierra Smith, tedavi sürecinin ardından oğlunun müzik dinleyebildiğini, dans etmeye ve enstrümanlara ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Etkinlikte ayrıca reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik adımlar da gündeme gelirken, Trump’ın daha önce COVID-19 tedavisinde kullandığı Regeneron şirketiyle olan bağlantıları da yeniden dikkat çekti. Şirketin kurucu ortağı Leonard Schleifer’in Trump’ın golf arkadaşı olduğu bilgisi de kamuoyunda tartışma yarattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ata'dan emir: Uyumayacaksınız!Ata'dan emir: Uyumayacaksınız!
30 milyon dolarlık yumurta! 3 dakikada satıldı30 milyon dolarlık yumurta! 3 dakikada satıldı

En Çok Okunan Trend Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu!

Podyumdan indi fırıncı oldu!

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

